Tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizi Mercedes-Benz'i de vurdu. Alman otomotiv devi, araç teslimatlarının bir yılı aşkın bir süre gecikebileceğini açıkladı.

Küresel çapta yaşanan çip krizi otomotiv endüstrisinin üretim ayağını ciddi biçimde etkilemeye devam ediyor. 2021'in ilk ayları itibarıyla otomobil üreticileri bu durumun etkilerini hissetmeye başlarken Toyota gibi bazı üreticiler ABD, Kanada, Meksika ve diğer bazı ülkelerde üretimlere ara vermek zorunda kaldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine göre bu durumdan etkilenen son üretici ise Mercedes-Benz oldu. Alman otomotiv devinin müşterilerinin araçları için neredeyse bir yıldan fazla bir süre beklemek zorunda kalabileceği ortaya çıktı.

'Mercedes-Benz araçlarına talep çok yüksek'

Reuters'ın haberine göre, bu durum Daimler CEO'su Ola Kallenius tarafından doğrulandı. Kallenius, FAZ'e verdiği röportajda durumu şöyle özetledi: "Mercedes-Benz tarafında talep inanılmaz yüksek ancak çok ciddi sınırlamalarla da karşı karşıyayız. Bazı modeller için bekleme süresi istediğimizden de uzun; bazı durumlarda süre bir yılı aşabiliyor."

Kallenius, röportajda konuyla ilgili daha önce bildirilenlere de yeniden değindi. Mercedes ve BMW'ye göre küresel çip sıkıntısı, koronavirüs pandemisinin altında yatan bir etki olarak 2023'e kadar ortadan kalkmayabilir, ancak araç üretimi üzerindeki etkisi önümüzdeki yıl daha hafif olacak.