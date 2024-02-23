Mercedes-Benz, birkaç yıl önce açıkladığı elektrikli otomobil planlarını iptal ettiğini duyurdu. Şirket, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil satmayı planlıyordu.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, geçtiğimiz akşam düzenlediği bir etkinlikte 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Şirket, etkinlik sırasında geleceğe yönelik de bazı açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalar, Mercedes-Benz'in büyük bir hevesle başladığı elektrikli otomobil üretiminin, o kadar da iyi gitmediğini gözler önüne serdi. Hatta firmanın geleceğe yönelik elektrikli otomobil planları bile değişmiş durumda.

Bundan birkaç yıl önce elektrikli otomobiller için yol haritası açıklayan firma, 2030 yılına geldiğimizde sadece elektrik motorlu araçlar satacağını söylemişti. Dün akşam yapılan açıklamaylasa bunun gerçek olmayacağını ilan etti. Evet, Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil üretimi devam edecek ancak yaygınlık, birkaç yıl önce yapılan açıklama gibi olmayacak.

Satışların ancak yüzde 50'si elektrikli olacak

Şirkete göre 2030'lu yıllar geldiğinde, satışların sadece yüzde 50 kadarı elektrikli modellerden oluşuyor olacak. Buradaki çok ciddi farkı atlamamak gerekiyor. Mercedes-Benz'in elektrikli otomobillerdeki satış beklentisi, yarı yarıya düşmüş durumda. Tabii satışların diğer yarısını ise içten yanmalı motorlu araçlarla hibrit modeller karşılayacak.

Bu arada; elektrikli otomobil stratejisini değiştiren tek şirket Mercedes-Benz değil. Geçmişte, Ford ve GM gibi firmalar da benzer açıklamalarda bulundular. Kimisi bazı modelleri kimisiyse elektrikli otomobil üreteceği fabrika planlarını iptal etti. Hâlihazırda elektrikli otomobil üretimi yapan Tesla, Rivian ve Lucid gibi markalar ise 2024 yılı için önemli bir büyüme beklemiyorlar. Çok hızlı bir şekilde hayatımıza giren elektrikli otomobil furyası, çok hızlı bir şekilde hayatımızdan çıkacak gibi görünmeye başladı...