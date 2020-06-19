Düşen Bir Adamın Hayatı Apple Watch Sayesinde Kurtuldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen bir adamın hayatı, Apple Watch’un otomatik olarak yetkililere haber vermesiyle kurtuldu. 92 yaşındaki adamın kalça kemiği düşüşle birlikte kırıldı.

Geçtiğimiz günlerde artık her gün kullandığımız bir teknolojik ürünün hayatımızda nasıl bir rol oynayabileceğini gösteren en büyük örneklerden birine şahit olduk. Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska eyaletinde 92 yaşındaki emekli çiftçi, Apple Watch sayesinde hayata tutundu.

92 yaşındaki Jim Salsman, oldukça kötü bir kaza yaşadı. Salsman, yaklaşık 7 metre yükseklikteyken üstünde bulunduğu merdivenden yere düştü. Bileğine takılı olan Apple Watch sayesinde yaşlı adam, kötü bir sakatlık geçirse de ölmekten kurtuldu.

Apple Watch otomatik olarak yetkililere haber verdi:

Salsman'ın bileğine takılı olan Apple Watch, içinde bulunan düşüş alarmı sistemi sayesinde Salsman'ın düştüğünü hemen algıladı. Apple Watch, Salsman'ın düşüşünü yetkili birimlere bildirdi ve bildiriyi alan ekipler, Salsman'ın düştüğü yere kısa bir süre içinde ulaştı. Böylelikle Salsman, daha ciddi bir sakatlık riskinden hatta ölmekten kurtulmuş oldu.

Aniden esen güçlü bir rüzgar sonucunda merdivenden düşen Jim Salsman, yere düştüğünde kendi aracına doğru sürünmeye başladı ancak araçla arasındaki mesafe fazla olduğundan Apple Watch üzerinden Siri’ye ulaştı. Salsman, Siri’ye yetkilileri çağırmasını söylemeden önce Apple Watch bunu zaten otomatik olarak yapmıştı. Akıllı saat, Salsman'ın konum bilgilerini de göndermişti.

Jim Salsman, yaşadığı sert düşüşten yalnızca kırık bir kalça kemiğiyle çıkmayı başardı ve bunu büyük oranda Apple Watch’a borçlu. Apple’ın akıllı saati, Salsman'dan önce de birkaç insanın hayatını kurtarmıştı. Akıllı saat, Salsman gibi birinin yere düştüğünü algılamış ve yardım çağırmış, 80 yaşındaki bir kişinin de kalp durumunu tespit ederek yetkililere haber vermişti.

Apple’ın başarılı akıllı saati Apple Watch, gelecekte daha da fazla özelliğe sahip olacak. Bugüne kadar duyduklarımıza göre bir sonraki saat olacak Apple Watch 6, panik atak tespiti, kandaki oksijen seviyesinin tespiti ve uyku takibi gibi özelliklerle birlikte gelecek.