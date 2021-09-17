Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar, Enflasyon Tahminini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu dolar/Türk lirası kuru ile enflasyon beklenti ve tahminlerini güncelledi. Buna göre dolar kuru, yıl sonunda 8,92 TL olacak. Bundan bir yıl sonrası için yapılan tahminler ise kurun daha da çok yükseleceğini ve 9,56 TL'ye ulaşacağını ortaya koyuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonuna ilişkin dolar Türk lirası beklentisi ise tahmini enflasyon oranlarını güncelledi. Eylül ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına göre dolar kuru, 2021'in sonuna geldiğimizde 8,92 TL olacak. Yani saat 12:00 itibarıyla 8,59 TL seviyelerinde işlem gören dolar kuru, önümüzdeki 3 aylık süreçte yükselişini sürdürecek.

Merkez Bankası'nın 12 ay sonrası için yaptığı tahmin ise önümüzdeki bir yılın daha sancılı geçeceğinin açık bir göstergesi. Zira TCMB'ye göre 12 ay sonraki dolar kuru, 9,56 TL olacak. Bu tahmin, bir önceki dönemin verilerine göre 9,37 TL'ydi. Özetle, ekonomide yüksek kur dalgası en az 1 yıl daha devam edecek. Bu durum, dolar endeksli ürünlerin fiyatına da doğrudan yansıyacak.

Enflasyonda da durum pek iç açıcı değil

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) ile ilgili beklentiler de vatandaşın yüzünü güldürecek türden değil. Bu bağlamda, piyasa katılımcıları anketine göre TÜFE, yıl sonunda yüzde 16,74 olarak kayıtlara geçecek. Geçtiğimiz dönemin anketinde bu oran, yüzde 16,30'du. 12 ay sonrası için yapılan tahminlere göreyse 2021 yılı enflasyonu, yüzde 12,94 olacak. Bu oran, 2022 yılında ise yüzde 10,71'e gerileyecek.

Bu arada, piyasa katılımcıları anketi yıl sonu büyüme verileri tahminlerini de ortaya koydu. Buna göre, daha önce yüzde 4 olarak tahmin edilen büyüme oranı, yapılan son ankette yüzde 4,2'ye yükseldi.

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