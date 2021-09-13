Ağustosta Türkiye’nin Otomobil Üretimi, Yarı Yarıya Arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ağustos ayı ile 2021'in ilk sekiz ayına ilişkin üretim verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, ağustos ayında yapılan üretimde pandemi etkisinin geride kaldığını, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41'lik artış yaşandığını gösteriyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ağustos ayı otomotiv üretim verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, Türkiye'nin pandemi etkisini geride bırakmaya başladığını ve otomotiv üretiminin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttığını gözler önüne seriyor. Buna göre ağustos ayında Türkiye'de üretilen araç sayısı, 106 bin 748 olarak kayıtlara geçti. Bu sayıyı pandemi öncesi olan 2019 yılıyla kıyasladığımızda, yüzde 14,4'lük yükseliş olduğunu görüyoruz.

OSD'nin verilerine göre ağustos ayında üretilen otomobil sayısı, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 31,7 artışla 59 bin 539 oldu. Ticari araçlarda ise yüzde 56,7'lik artış yaşandı. Buna göre ağustos ayında üretilen ticari araç sayısı, 47 bin 209'du. Rakamlarda yaşanan artışın otomobil üreticilerin üretime ara verdiği bir dönemde yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

2021'in tamamına dair veriler de umut verici

Açıklanan verilere daha geniş kapsamda, yani ocak-ağustos aralığında baktığımızda da çarpıcı sonuçlar ile karşılaşıyoruz. Öyle ki 2021'in ilk sekiz ayında toplam üretim, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu bağlamda otomobil üretimi yüzde 6 artarak 511 bin 766 adet olarak gerçekleşti. Böylelikle toplam üretim miktarı, 814 bin 520 adet olarak gerçekleşmiş oldu.

Sektörün büyümesini sağlayan esas kategori, ticari araçların üretiminde yaşanan artıştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artan ticari araç üretimi hem hafif ticari hem de ağır ticari araçlarda kendisini gösterdi. Buna göre hafif ticari araç üretimi yüzde 32, ağır ticari araç üretimi ise yüzde 50 arttı. Böylelikle 2021'in ilk 8 ayında üretimi yapılan ticari araç miktarı, 302 bin 754 adet olarak kayıtlara geçti.