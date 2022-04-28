Merkez Bankası, Yıl Sonu Enflasyon Tahmini - Nisan 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunu yayımladı ve yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Enflasyon tahmini, bir önceki rapora göre neredeyse 2 kat arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunu bugün yayımladı ve 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini güncelledi. Yeni rapor, bu yılbaşında yayımlanan son rapora göre enflasyon beklentisinde büyük bir artışa yer verdi. Yılbaşında %23,2 olan 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi, yeni raporda %42,8’e yükseldi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ikinci enflasyon raporu hakkında paylaştığı açıklamasında Rusya – Ukrayna çatışmasının küresel ekonomiyi emtia ve tedarik zinciri kanalları üzerinden etkilediğini bildirdi. Arz ve tedarik sorunlarının düzelme yönüne girmediğini paylaşan Kavcıoğlu, ticaret ortaklarının büyüme beklentilerinin de aşağı yönlü güncellendiğini paylaştı.

“Türkiye ekonomisinde iyileşme eğilimi devam ediyor”

Türkiye ekonomisi hakkında konuşan Kavcıoğlu, büyümeye en büyük katkının sanayi ve hizmetlerden geldiğini belirtti. Kavcıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ekonomik faaliyetlerde iyileşme eğilimi devam ediyor. İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret etmekte. Yatırım harcamaları güçlü bir artış eğiliminde. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devamını bekliyoruz

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ithalat ilk çeyrekte yükseldi. Miktar bazında ihracat ithalata karşı belirgin iyileşme gösterdi. Liralaşma stratejisi çerçevesinde kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonu fiyat istikrarıyla uyumu hale getirilecektir.”