Meta'nın Tuhaf Görünümlü Akıllı Saati Tasarımı Ortaya Çıktı

Meta'nın üzerinde çalıştığı akıllı saat, patent görüntüleri üzerinden modellendi. Oluşturulan konsept tasarım, Meta'nın akıllı saatinin bugüne kadar gördüklerimizden çok farklı olacağını düşündürüyor. Görünen o ki Meta, akıllı saat dünyasına yeni bir soluk kazandıracak.

Birkaç ay önce yaptığı isim değişikliği ile "Meta" olarak hizmet vermeye başlayan Facebook'un üzerinde çalıştığı yeni bir akıllı saat ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan patentlerle ilgili çalışan tasarımcılar, bu akıllı saatlerin nasıl görüneceğine ışık tuttular. Açık konuşmak gerekirse Meta'nın üzerinde çalıştığı akıllı saat, bugüne kadar gördüğümüz modellere hiçbir şekilde benzemeyecek.

Patent görüntülerinden faydalanarak render görüntüler oluşturan Sarang Sheth isimli tasarımcıya göre Meta'nın akıllı saati, kayışlarla değil iplerle gelecek. Bu da kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak. Öte yandan; bu akıllı saatte bugüne kadar görmediğimiz büyüklükteki bir ekranla karşılaşacağız. Üstelik bu ekranda bir de kameraya yer verilecek. Ancak sürprizler bunlarla sınırlı değil. Meta'nın akıllı saati, arka kısımda da bir kameraya sahip olacak.

Karşınızda Meta'nın üzerinde çalıştığı akıllı saat

Bu arada, Meta'nın akıllı saatinde yalnızca ekranın değişebileceği detayını da görüyoruz. Zira oluşturulan görseller, ekranın çıkarılıp temizlenebileceğini ya da farklı bir kordona takılabileceğini gösteriyor. Zaten arka kamerayı kullanmak için de böyle bir durum gerekliydi. Tüm bunlara ek olarak kordon olarak kullanılacak ip tasarımı, hareketli bir yapıya sahip olacak. Dileyen kullanıcılar, bu akıllı saati bileklerinde de taşıyabilecekler.

Meta'nın akıllı saatinin teknik özellikleri bilinmiyor. Ancak patent ve bu patente dayanarak oluşturulan tasarım, bu akıllı saatte görüntülü görüşme imkanı sunan uygulamalara yer verileceğini gözler önüne seriyor. Zira bir akıllı saatteki ön kameranın farklı bir amaçla kullanılma imkanı pek de yok. Öte yandan; Meta'nın metaverse teknolojilerine odaklandığını da unutmamak gerek. Bu akıllı saat, ilerleyen dönemlerde metaverse ekosistemleriyle ilgili özellikler için de kullanılabilir.