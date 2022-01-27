Yıllardır 'Diem' isimli bir dijital parayı piyasaya sürmeyi planlayan Meta (eski adıyla Facebook), bu projeyi sonlandırma kararı aldı. Gelen haberlerde bunun arkasındaki sebebin yetkililerden gelen baskılar olabileceği ifade edildi.

Meta (eski adıyla Facebook) geçtiğimiz aylarda ismini değiştirerek Metaverse’e odaklanacağını duyurmuştu. Dev şirketin bu kararının ardından kripto paralara yönelik yatırımların hızlanacağı düşünülmeye başlanmıştı. Zaten şirket de yıllardır bir dijital para üzerinde çalışıyor, bu konuda büyük adımlar atmayı planlıyordu. Hatta bu para biriminin ismi ilk başta ‘Libra’ olarak belirenmiş; ancak daha sonra ‘Diem’ olarak değiştirilmişti.

Geçtiğimiz aylarda da proje ile ilgili önemli bir gelişme yaşanmış, ‘Diem’i destekleyecek ‘Novi’ isimli dijital cüzdanın hazır olduğu şirket yetkilileri tarafından duyurulmuştu. Ancak gelen yeni haberler, Meta’nın bu proje ile ilgili yeni kararlar aldığını ve ‘Diem’ dijital para projesini sonlandırdığını gösterdi.

Gelen baskılar projenin iptaline yol açtı

Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan habere göre Meta; Visa, Mastercard, PayPal gibi finans develerinin de içinde yer alması planlanan dijital para projesini sonlandırma kararı aldı. Bunun yanı sıra ‘Diem’in haklarının satılmasının planlandığı da WSJ tarafından aktarıldı.

Investing’in haberine göre ABD’den projeye gelen baskılar ve CEO Mark Zuckerberg’ün ‘Diem’ ile ilgili ifade vermesi gibi durumlar, bu tarz bir kararın alınmasına neden olmuş olabilir. Bilindiği üzere yetkililer, kripto para birimlerinin finans sistemleri üzerindeki kontrole zarar verebileceğini, yasa dışı işlemlerin artabileceğini düşünüyor; bu yüzden de bu tarz paralara yönelik baskılarını artırıyordu.

Böyle bir karar alınmış olsa da Meta, hâlen Metaverse gibi dijital varlıkların önem taşıdığı alanlara yatırımlarını sürdürüyor. Ek olarak geçtiğimiz hafta şirketin NFT’lere atılmayı planladığı ile ilgili haberler de gelmeye başlamıştı. Bizim de sizlere aktardığımız bu haberlerde; şirketin bir NFT pazarı oluşturmayı düşündüğü, Meta’ya bağlı olan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram’ın uygulamalarına da NFT’lerin entegre edilmesinin planlandığı ifade edilmişti.