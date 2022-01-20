Metaverse yatırımları ile gündemde olan Meta (eski adıyla Facebook), şimdi de NFT'lere yönelik bir hamle yapmayı planlıyor. Financial Times'ın haberine göre dev şirket, Instagram ve Facebook uygulamalarına NFT'leri entegre edebilir.

Block zinciri teknolojisi ile depolanan ve korunan varlıkların dijital olarak sertifikalandırılması anlamına gelen NFT’ler (non-fungible token), hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok insan bu varlıklara yüzbinlerce dolar para ödüyor ve ‘gelecek’ için büyük yatırımlar yaptıklarını düşünüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi dev şirketler de bu durumdan geri kalmayarak kendi NFT yatırımlarını tüm dünya ile paylaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda Instagram’ın NFT ile ilgili bir hamle yapmayı planladığını sizlere aktarmıştık. Şimdi de metaverse’e yatırım yapmak için ismini değiştiren Meta’nın (eski adıyla Facebook), sosyal medya platformları Facebook ve Instagram’ın uygulamalarına NFT’leri getirmeyi planladığı ile ilgili yeni haberler gelmeye başladı.

Instagram ve Facebook’ta NFT oluşturmak mümkün hâle gelebilir

Financial Times tarafından aktarılanlara göre, Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta; kullanıcıların NFT oluşturmasına, bu NFT’leri paylaşmasına veya profil fotoğrafı olarak kullanmasına izin verecek özellikleri uygulamalara getirmeyi planlıyor. Bunun yanı sıra Meta’nın, OpenSea veya CoinBase gibi dev platformlar ile yarışabilecek olan bir NFT pazarı kurmayı planladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Bu hamlelerin oldukça erken aşamada olduğunun ve değişebileceğinin de haberler arasında bulunduğunu belirtmek gerek. Yine de dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Meta’nın metaverse yatırımları düşünüldüğünde bu tarz bir hamlenin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Geçtiğimiz günlerde dev oyun perakendecisi GameStop’un bir NFT pazarı oluşturmayı planladığını aktarmıştık. Bunun yanı sıra, Japon oyun geliştiricisi Square Enix’in de NFT’lere atılmayı düşündüğünü sizlerle paylaşmıştık. Kısacası dev şirketlerin bu tarz yatırımları, birçok insanın hızla yükselen NFT çılgınlığının ‘saçma’ bulmasına rağmen NFT’lerin hayatımızda uzunca bir süre bulunmaya devam edeceğini gösteriyor. Peki, siz NFT’leri bu kadar yatırım alması ve popülerleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.