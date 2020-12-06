Facebook'un Kripto Para Projesi Libra'nın İsmi Değiştirildi

Facebook'un güvenlik endişelerine sebep olan kripto para projesi Libra'nın isminin "Diem" olarak değiştirildiği açıklandı. Diem'in önümüzdeki yılın başında dolar destekli tek bir coin olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Sosyal medya devi Facebook'un önümüzdeki ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen kripto para birimi Libra'nın ismi "Diem" olarak değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte kripto paranın Facebook ismiyle anılmasının önüne geçmek isteniyor. Bu kapsamda projeyi sosyal medya deviyle birlikte yürüten Libra Vakfı'nın ismi de Diem Vakfı oldu.

Facebook, bir yıldan fazla süren gizli geliştirme ve araştırma çalışmalarının ardından Libra'yı Haziran 2019 tarihinde açıklamıştı. Libra, ilk etapta ilgi görmeyi başarsa da uluslararası düzenleyicilerin tepkisine yol açmış ve bazı endişelerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Nihayetinde Libra'yı dolar ve euro gibi devlet destekli paralara arka çıkacak şekilde yeniden konumlandıran Facebook, daha fazla tepki çekmemek için isim değişikliğine gitti.

Diem, önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülebilir:

İlk duyurulduğundan beri kapsam açısından küçülmeye giden Libra ya da yeni adıyla Diem projesinin artık çok daha sınırlı bir biçimde başlayacağı söyleniyor. Financial Times'a göre kripto para birimi, Ocak 2021 gibi erken bir tarihte dolar destekli tek bir coin olarak piyasaya sürülebilir.

Diem Vakfı CEO'su Stuart Levey, bugün yaptığı konuşmada "Diem projesi, FinTech inovasyonunun gelişmesi ve bununla birlikte tüketicilerin ve işletmelerin anlık, düşük maliyetli, son derece güvenli işlemler yapmasına olanak tanıyacak basit bir platform sağlayacak" dedi.

Libra'yı başlangıçta dolara çok benzer şekilde çevrimiçi veya çevrimdışı olarak harcanabilecek ana akım bir kripto para birimi olarak planlayan Facebook, dijital para transferini bugün olduğundan daha hızlı ve daha kolay hale getirmeyi amaçlıyordu. Bu sayede Facebook gibi şirketler, Libra projesi etrafında finansal hizmetler sunabilecekti.

Sonuç olarak gelinen noktada projenin geçmişteki olayları unutmak ve Facebook isminden uzaklaşmak için isim değişikliğine gittiğini görebiliyoruz. Diem'in ne zaman piyasaya sürüleceği ise tam olarak belli değil.