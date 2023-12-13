Bugünden itibaren, Meta'nın yapay zekâsı sorulara gerçek zamanlı bilgileri kullanarak cevap verecek. Bu özellik, Ray-Ban markalı Meta akıllı gözlüklerde de kullanılabilecek.

Ray-Ban ile Meta iş birliğine gitmiş ve bir akıllı gözlük piyasaya sürmüştü. Bu akıllı gözlüğe yeni bir güncelleme geliyor. Bu güncelleme ile birlikte sosyal medya devinin yapay zekâsı gerçek zamanlı bilgiler ile sorulara cevap verecek. Ayrıca Meta bazı "çoklumodel" yetkinliklerini de test etmeye başlayacak. Bu çoklumodel ile birlikte yapay zekâ, kişinin çevresine göre tavsiyelerde bulunabilecek.

Artık Meta'nın yapay zekâsı, güncel sorulara cevap verebilecek

Meta AI, Aralık 2022 tarihinden bu yana yapay zekâsının bilgilerine kısıtlama getirmişti. Bu yüzden de yapay zekâ, güncel olaylar, maç sonuçları, yol durumu ya da hava durumu gibi konularda kullanıcılara yardımcı olamıyordu. Meta CTO'su Andrew Bosworth'e göre bu durum yakında değişecek ve öncelikle ABD'deki Meta akıllı gözlük kullanıcıları gerçek zamanlı bilgiye erişebilecek. Bu amaçla Bing'in de kısmi olarak kullanılacağı belirtiliyor.

Meta aynı zamanda bir çoklu model yapay zekâ üzerinde çalışıyor. İlk olarak Connect etkinliğinde gördüğümüz bu özellik sayesinde Meta yapay zekâsı, kullanıcıların çevreleri hakkındaki içeriksel sorularını cevaplandırabilecek. Örneğin "Bu meyve ne?" sorusuna cevap vermek için işaret edilen meyvenin ne olduğunu anlayabilecek.

Bu güncelleme şimdilik herkese açık olmayacak ve denemeyi seçen kişiler, 2024 yılında yeni özelliklerden faydalanabilecek. Meta'nın şimdiye kadar pek de istediğini bulamadığı bu alandaki faaliyetleri bakalım bu defa nasıl sonuçlanacak.