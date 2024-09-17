Meta, RT gibi Rusya merkezli basın yayın organlarını Facebook ve Instagram'dan attı.

Sosyal medya uygulamaları, özellikle seçim zamanlarında insanları manipüle etmekte kullanıldığı, propagandaya alet edildiği gibi eleştirileri sık sık duyuyoruz. Bu tartışmaların odağında ise geçmişinde Cambridge Analytica krizi gibi skandallar da bulunan Meta yer alıyor.

Meta şimdi, aralarında RT ve Rossiya Segodnya gibi basın organlarının da yer aldığı Rusya merkezli yayıncıların Instagram ve Facebook üzerindeki aktivitelerini de sonlandırdıklarını açıkladı. Bu kısıtlama dünya çapında geçerli olacak. Meta'dan yapılan açıklamada durumun dikkatle gözden geçirildiği de ifade edildi.

İzlerini gizlemeye çalışmışlar

Meta, Reuters ile paylaştığı verilerde ilgi çekici noktalara değindi. Sosyal medya devi, Rus yayın organlarının, çevrimiçi aktivitelerinin ve etkilerinin gizli kalması için çeşitli yöntemler kullandığını belirtti. Yasaklama kararının da önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceği açıklandı.

Meta'nın açıklaması, Joe Biden yönetiminin RT'yi açık açık propaganda yapmak ve bilgi kirliliği oluşturmak ile suçlamasının ardından geldi. Biden yönetimi, Rusya'ya bağlı hesapların Ukrayna'daki savaşı ve işgali haklı çıkarmak üzere Afrika ve Fransa gibi bölgelerde yerel hesaplarla manipülasyon yaptığını savunuyordu.

Rusya'ya bağlı hesapların Meta platformlarındaki aktiviteleri 2022 yılında kısıtlanmaya başlamış, bu hesapların Ukrayna'ya erişimleri de yasaklanmıştı. Ardından Rusya da Facebook'u ve Instagram'ı yasaklama yoluna gitmiş, mahkemede yargılamış ve Meta'yı ülkeden banlamıştı.