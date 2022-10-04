Meta, dünya oluşturma platformu Xtopia World ortaklığında ülkemizde metaverse'e yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi. Birçok önemli ismin katıldığı etkinlikte, ülkemizde metaverse'ün durumu ve bu teknolojinin geleceğimizi nasıl değiştireceği gibi birçok önemli konuya değinildi.

Son zamanların en popüler konularından birinin metaverse olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Gerçek hayat ile sanal dünyayla birleştirme vaadi sunan bu kavrama yönelik yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise geleceğimizde büyük bir rol oynaması beklenen metaverse konusunda ülkemizde bir etkinlik düzenlendi.

Metaverse deyince akla gelen ilk şirketlerden biri olan Meta ve dünya oluşturma platformu girişimi olan Xtopia World ortaklığında bugün gerçekleştirilen etkinlik, metaverse’ün geleceği, hangi alanları etkileyebileceği, ülkemizde metaverse’ün durumu gibi birçok noktaya odaklandı. Düzenlenen inovasyon buluşmasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Meta Kamu Politikaları Başkanı Brent Harris de dahil olmak üzere birçok önemli isim yer aldı.

Türkiye’de metaverse’e olan ilgi bir hayli fazla

Öncelikle ülkemizde metaverse’ün ne durumda olduğu ile ilgili yapılan araştırmalara bir göz atalım. Deloitte tarafından hazırlanan verilere göre ülkemizin %63’ü genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojileri konusunda olumlu düşünüyor. Bu oranın %50 olan dünya ortalamasından fazla olması da büyük dikkat çekiyor. Ayrıca 2021’de 20.000’den fazla sanal arazinin ülkemizde satıldığı da verilerde göze çarpıyor.

5G ve AR/VR teknolojilerinin benimsenmesinin artmasıyla metaverse’ün büyümesinin hızlandırılabileceğini gösteren veriler, ülkenin %41’inin bilgi ve iletişim teknoloji konularındaki temel becerilere, %30’unun standart becerilere, %3’ünün ise ileri seviye becerilere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra Türkiye’deki insanların önemli bir kısmının yüksek fiyatlar nedeniyle teknolojik ekipmanlara erişmede sorun yaşadığı da görülüyor.

Metaverse, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayabilir

Ülkemizdeki metaverse hamlelerine de yer veren araştırmalarda, metaverse’ün içerik üreticilerinin yurt dışındaki insanlara ulaşmasını sağlayarak Türkiye’de turizme katkı verebileceği de belirtildi. Oyun konusuna gelince ise ülkemizin, önümüzdeki beş yıl içinde pazar payını 1 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseltmeyi planladığı aktarıldı. Böylece Türkiye’nin oyun sektöründe metaverse konusunda dünya liderlerinden biri olabileceği ifade edildi.

Zaten daha önce ortaya çıkan veriler ülkemizin 2022’nin ilk yarısında Avrupa’nın en çok yatırım alan ülkesi olmayı başardığını ortaya koymuştu. Yeni bilgilerde ise bu sürede blok zinciri ve metaverse’e yönelik oyunların aldığı yatırımın 20 milyon dolar olduğu belirtildi. Bunun %50’sinin de direkt olarak metaverse’e yönelik olduğu gözlemlendi.

Ek olarak metaverse’ün ülke ekonomisine yapabileceği katkılar ile ilgili bilgiler de paylaşıldı. Buna göre metaverse’ün ekonomiye potansiyel katkısı 2035’e kadar yıllık olarak 19.9 milyar ile 37.5 milyar dolar olabilir.

Metaverse, yeni iş olanakları doğuracak, birçok sektörü değiştirecek

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yukarıda bahsettiğimiz araştırma sonuçlarına değinerek metaverse’ü gelecekte daha sık duyacağımızı belirtti. Sayan, oyun konusundan da bahsederek oyunların metaverse konusunda büyük rol oynayacağını vurguladı. Bakan Yardımcısı ek olarak metaverse’ün yeni iş olanakları doğururken, eğitim, alışveriş yöntemleri ve daha birçok alanı önemli ölçüde değiştireceğini söyledi.

Xtopia’nın kurucusu Lalin Akalan da benzer bir şekilde metaverse’ün geleceğimizi şekillendireceğine ve yaşamımızı değiştereceğine vurgu yaptı. Ayrıca Xtopia World olarak metaverse deneyimi için sanal ortamlar oluşturduklarını da ekledi.

Meta Kamu Politikaları Başkanı Brent Harris ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Kacır de etkinlikte konuşan isimler arasındaydı. İkili, Türkçeyi metaverse’te de görmek istediklerine vurgu yaptı. Kacır ayrıca, paylaşılan istatistiklere vurgu yaparak ülkemizin metaverse alanında güçlü bir merkez olabileceğini söyledi. Kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiği; özel sektörün kaynakları ve kamunun regülasyonlarının bu konularda büyük önem taşıdığı da Kacır’ın açıklamaları arasında yer aldı.

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