OpenAI artık kendi çiplerini üreterek NVIDIA'ya olan bağımlılığından kurtulmayı planlıyor.

OpenAI'ın kurulduğu günden bu yana yapay zekâ çalışmaları için NVIDIA'nın ürettiği çiplere bağımlı olduğu bilinen bir gerçek ve şirket çok yakında bu alandaki bağımsızlığını ilan etmeye hazırlanıyor.

Reuters’a göre OpenAI, kendi özel yapay zekâ çipini üretme sürecinde önemli bir aşamaya geldi ve önümüzdeki yıl bu çipleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

OpenAI hizmetlerinin maliyeti düşebilir

Kaynaklar, OpenAI’ın çip tasarımını önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlamayı ve üretim için Taiwan Semiconductor Manufacturing Co'ya (TSMC) göndermeyi planladığını belirtiyor. Bu hamle ile birlikte şirket artık kendi yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için NVIDIA'ya bağımlı olmayacak ve maliyetler önemli ölçüde düşecek.

TSMC’nin, OpenAI’ın yeni çipini en gelişmiş 3 nm süreciyle üreteceği ve bu çipin yüksek bant genişliğiyle gelişmiş ağ yeteneklerine sahip olacağı bildiriliyor. İlk aşamada sınırlı ölçekte kullanılması planlanan çipin, yapay zekâ modellerinin performansını artırmada kritik bir rol oynayacağı düşünülüyor.