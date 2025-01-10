Meta'ya 2023 yılında açılan bir davada ilginç bir gelişme yaşandı. Şirketin, yapay zekâ eğitimleri için korsan kitaplardan yararlandığı iddia edildi. Üstelik Mark Zuckerberg, buna onay vermişti.

2023 yılında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Meta'ya yönelik açılan bir davadan bahsetmiştik. ABD'de 3 ünlü yazar, Meta'nın Llama yapay zekâ modelini eğitmek için lisanslı eserlerinin kötüye kullanıldığını ileri sürmüştü. Davaya ilişkin gelen son haberler, büyük bir skandal daha yaşandığını gözler önüne seriyor.

Davacılar, konuyla ilgili olarak mahkemeye yeni bir şikâyet için talepte bulundular. Ellerinde yeni deliller olduğunu söyleyen yazarların talepleri mahkeme tarafından kabul edildi. Ancak yazarların yeni iddiaları, çok çarpıcıydı. Zira Meta, bu iddiaya göre bırakın telif hakkı ile korunan içerikleri, korsan yayım yapan bir internet sitesini bile kullanmaktan geri durmamıştı.

Meta, Llama'yı eğitmek için korsan sitelere mi başvurdu?

Yazarlara göre Meta, Llama'nın eğitimi için pek çok kişinin bildiği bir platform olan LibGen'i kullandı. Bilmeyenler için hemen açıklayalım; bu platform, torrent aracılığıyla milyonlarca korsan kitabın dağıtımını yapıyor. Yazarlar, Mark Zuckerberg'in bundan haberdar olduğunu, hatta diğer Meta çalışanları tarafından uyarıldığını ancak her şeye rağmen LibGen kullanımını onayladığını iddia ediyorlar.

Meta, konuyla ilgili olarak sessizliğini koruyor. Ancak bu iddianın çarpıcı olduğunu kabul etmek gerek. Konusu açıldığı zaman korsan yayınlara karşı olduğunu ifade eden şirketin yapay zekâ ve daha fazla para kazanmak uğruna böyle bir şey yapmış olması kabul edilemez. Tabii bu kimin umurunda? İşte bu sorunun cevabı yok...