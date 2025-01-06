Meta, sosyal medyadaki yapay zekâ profillerini eleştiriler sonrası kaldırma kararı aldı. Kullanıcı tepkileri ve teknik sorunlar gündemdeydi.

Meta, Facebook ve Instagram'da kullanıma sunduğu yapay zekâ profillerini kaldırdı. Kullanıcıların eleştirileri sonrası alınan bu karar, yapay zekâ profillerine yönelik teknik sorunların ardından geldi.

Meta Eylül 2023'te başlattığı yapay zekâ etiketli profilleri platformlarından kaldırdığını duyurdu. Meta tarafından oluşturulan bu profiller farklı kişilikler ve temalar sunuyordu.

Yapay zekâ profilleri çok fazla eleştiri aldı

Meta'nın Facebook ve Instagram'da sunduğu yapay zekâ profilleri, farklı kişilikler sunmak amacıyla tasarlanmıştı. Örneğin, "Hellograndpabrian" adlı profil emekli bir tekstil iş insanını, "datingwithCarter" ise bir ilişki koçunu temsil ediyordu. Bu profiller, Instagram'da yapay zekâ tarafından oluşturulan paylaşımlar yapıyor ve birçok kullanıcı tarafından sosyal medyadaki yaygın spam içeriklere benzetiliyordu. Meta'nın bu uygulaması hem içerik kalitesi hem de kullanıcı deneyimi açısından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Kullanıcıların bu profilleri engelleyememesine neden olan teknik bir hata da tepkileri artırdı. Meta ise oluşan bu tepkilerin üzerine profilleri tamamen kaldırma kararı aldı. Ancak bu hamle, şirketin yapay zekâ projelerinden tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Meta yapay zekâ destekli yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam edeceğini açıkladı.