Metaverse yatırımlarını hız kesmeden devam ettiren Meta'nın (eski adıyla Facebook) yeni nesil sanal gerçeklik (VR) setlerinin nasıl bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde cihazın artırılmış gerçeklik (AR) desteği sunabileceği görüldü.

Sanal gerçeklik (VR) teknolojilerinin, hele de ‘metaverse’ kavramının gittikçe popülerleştiği şu günlerde, önümüzdeki yıllarda oldukça yaygın olarak kullanılacağı tahmin ediliyor. Durum böyle olunca birçok şirketten bu ürünlere yönelik yatırımlar geliyor. Metaverse uğruna ismini Meta yapan (eski adıyla Facebook) ABD merkezli teknoloji devi de bu şirketler arasında yer alıyor.

Metaverse evreni Horizon Worlds’ü kullanıma sunmasıyla ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşan Meta, 2014 yılında Oculus’u satın aldığından beri sanal gerçeklik ürünlerini piyasaya sürüyor. Şimdi ise gelen haberler dev şirketin ekim ayında ilk kez gösterilen yeni nesil sanal gerçeklik başlıklarının nasıl görünebileceğini ortaya çıkardı.

‘Project Cambria’

Brad Lynch isimli bir Twitter kullanıcısı, Meta’nın ‘Project Cambria’ olarak da adlandırılan yeni nesil sanal gerçeklik gözlüklerine ait olduğu belirtilen birkaç görüntü sızdırdı. Lynch, yaptığı açıklamalarda bu renderların gözlükler hakkında sızdırılan bilgilere dayanarak oluşturulduğunu ve doğruluk payının oldukça yüksek olduğunu aktardı. Zaten bu görüntülerin, Meta’nın ürün hakkında paylaştığı bir önceki fotoğrafla (yukarıda gördüğünüz fotoğraf) karşılaştırdığımızda da benzerlik gösterdiğini görüyoruz.

İşte paylaşılan görseller

Sızan görüntüleri incelediğimizde cihazın tasarımının, Meta’nın şu an piyasada bulunan VR gözlüğü Oculus Quest 2 ile büyük farklılıklar göstermediğini görüyoruz. Ancak yeni ürünün daha hafi ve şık göründüğü belirtilebilir. Bunun yanı sıra sızan fotoğraflarda cihaz hakkında pek detay görülmese de ön tarafta bir kameranın olması dikkat çekiyor. Bu da gözlüğün karma gerçeklik (MR) veya artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri sunabileceğini ortaya koyuyor.

Meta, bizim de sizlerle paylaştığımız üzere daha önceki açıklamalarında ‘Project Cambria’ olarak adlandırılan ürününün 2022’de tanıtılacağı sinyallerini vermişti. Bu da yakın zamanda gözlük hakkında resmi görüntülerin çıkabileceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni nesil gözlüğün, çalışmak için bir bilgisayara ihtiyacı olmayan; yani bağımsız olarak çalışabilen bir ürün olacağı ve baktığınız yerin daha yüksek kalitede olmasını sağlayan eye tracking (göz takibi) özelliğine sahip olacağının da açıklandığını sözlerimize ekleyelim.