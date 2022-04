Meta'nın geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunduğu meteverse evreni Horizon Worlds, yeni özellikleriyle birlikte artan kullanıcı sayısını daha da katlamaya hazırlanıyor.

Meta’nın geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunduğu büyüyen metaverse evreni Horizon Worlds, her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kullanıcı sayısını 3 ay içerisinde 10 kat artırdığı açıklanan platform, bu sayıyı yeni gelişmelerle çok daha fazla artıracak gibi görünüyor.

Şirketin CTO’su tarafından Twitter’da yapılan paylaşımla birlikte Horizon Worlds’ün ilerleyen günlerde bir web versiyonunun gelebileceği ve geliştiricileri finansal anlamda çok daha ileriye taşıyacaklarına ilişkin bir açıklama geldi. Üstelik artık VR kullanmaya gerek olmadan!

Horizon Worlds'ün mobil ve web versiyonları yolda

CTO Andrew “Boz” Bosworth, attığı tweetle ilerleyen günlerde geliştiricilerinin yaşadığı finansal kesintilerden kurtulmayı amaçladıklarını açıkladı. Şu anda Horizon Worlds’de Quest Store üzerinden yapılan satın alımlarda geliştiricilere yüzde 30’luk bir kesinti uygulanıyor. Bosworth, web versiyonunda ise bu oranın yüzde 25 olacağını ve bunun benzer platformlara kıyasla oldukça düşük olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Horizon Worlds’ün ilerleyen günlerde getireceği bu yeni uygulamayla da kullanıcı sayısının giderek çok daha büyük sayılara ulaşmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

The Verge’ün haberine göre ise Horizon Worlds’ün mobil versiyonu içinde çalışmalara başlandığı ileri sürüldü. The Verge’e göre Meta bu yıl içerisinde hem mobil hem de web versiyonlarını piyasaya sürebilir. Tabii bu durumda da VR başlıklarla tamamen vedalaşabiliriz. Gerçek hayatta yapabileceğimiz ve yapamayacağımız neredeyse her şeyi Horizon Worlds de yapabildiğimiz düşünüldüğünde bunun telefon uygulaması olarak nasıl görüneceği de büyük bir merak uyandırıyor.