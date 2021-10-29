Facebook; yeni adıyla Meta, Oculus Quest 3 yerine çıkaracağı VR headset’i Project Cambria’yı duyurdu. Facebook Connect 2021 etkinliğinde sanal gerçeklik adına birçok üründen bahseden şirket cihaz hakkında pek detay vermese de, ürünün önümüzdeki sene sanal gerçeklik teknolojisini birkaç adım ileri taşıyacağı düşünülüyor.

Bugün gerçekleştirilen Facebook Connect 2021 etkinliğinde birçok gelişmeden bahseden Facebook, çatı kuruluş adını dahi değiştirdi. Son sanal gerçeklik headset’i Oculus Quest 2’ye gelecek oyunlardan da söz eden şirket, yeni bir headset’in daha yolda olduğunu duyurdu.

Duyuruyu yapan isim olan CEO Mark Zuckerberg, yeni VR cihazından çok kısaca söz ederek detayları sonraya bıraktı. Zira bu cihaz Quest serisine dahil olmayacak ve şu anda Quest cihazlarının desteklemediği birçok yeni özelliğe sahip olacak.

Project Cambria'nın gördüğümüz en net hali:

Ancak birkaç saniye şekline şemaline göz atabildiğimiz yeni VR headset’in adı Project Cambria. Oculus Quest 3 beklenirken sürpriz gibi çıkagelen bu cihaz, şu anlık beklentilere göre seneye satışa sunulacak. Artık Facebook platformundan ayrı bir ada sahip Meta, Metaverse gibi yeni sanal gerçeklik ürünlerini bu cihaz ile yaygınlaştıracak. İçerisinde yüksek çözünürlüklü bir ekran bulunan Project Cambria, aynı zamanda gerçek zamanlı yüz ve göz takip özelliğine de sahip olacak.

Yeni headset, kullanıcıların yüz ifadelerini algılayarak bu ifadeleri çevrimiçi oyunlardaki ve Metaverse gibi ortamlardaki karakterlerine, yani avatarlarına yansıtacak. Henüz hakkında pek çok şey bilmediğimiz bu cihaz, bugün tanıtılan diğer ürünlerle birlikte başka bir dünyaya açılan bir kapının anahtarı olabilir. Zaten “simülasyonda mı yaşıyoruz?” soruları kafaları karıştırırken bir de bunun içinde oldukça sürükleyici bir simülasyon ortamı oluşacak. Bu heyecan verici ürün hakkında gelecek detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.