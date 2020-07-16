Besin Olarak Metal Yiyen Bir Bakteri Keşfedildi

Kemosentez yapmak için yakıt olarak manganez kullanan bir bakteri keşfedildi. Söz konusu bakteri, içme suyu dağıtım sistemlerindeki manganez oksit oluşumuna da bir açıklama getiriyor.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde (Caltech) manganez üzerinde birtakım deneyler gerçekleştiren mikrobiyolog Jared Leadbetter, tamamen tesadüf eseri besin olarak metal yiyen bir bakteri keşfetti.

Aslına bakacak olursak manganez ‘tüketen’ başka bakteriler de bulunuyor. Yeni keşfedilen bakterinin farkı ise manganezi, kemosentez için bir yakıt olarak kullanması ve geriye atık olarak manganez oksit bırakması.

Bilim insanları, böyle bir bakterinin varlığına dair daha önce çeşitli teoriler ortaya atsalar da somut bulgular elde edememişti. Leadbetter, Nature’da yayınlanan makalesinde söz konusu bakterinin su borularıyla ilgili bir gizemi de çözebileceğini belirtiyor.

Manganez oksitin içme suyu dağıtım sistemlerini tıkadığı bilinen bir gerçek olsa da manganez oksitin orada nasıl oluştuğunun bilinmediğini dile getiren Leadbetter, bilim insanlarının bu sorun üzerine manganezi yakıt olarak kullanan bir bakteriye dair teoriler sunduğunu ancak bu zamana kadar somut bir kanıt bulunamadığını söyledi.

Bilim insanları, söz konusu keşfin okyanus dibindeki manganez yapılarını da açıklamaya yardımcı olduğunu dile getirirken, bakteri kolonilerinin bu yapıların oluşumuna katkı sağlamış olabileceğini belirtti. Yine Caltech’ten Hang Yu ise madencilik faaliyetleri manganez yapılarını bozmadan söz konusu bölgede daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.