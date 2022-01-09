Metaverse fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde büyük ses getiren sanal evren arsaları, platformlar üzerinden satışa sunulmuştu. Ancak şimdi, bu arsaların Sahibinden üzerinden de satışa çıkartıldığı ortaya çıktı. Milyonlarca liraya satılan arsalara Twitter’dan ilk tepkiler de geldi…

Her yıl hiç olmadığı kadar ileri seviyede gelişen teknolojiyle birlikte insanlar birkaç hafta gündemden uzak kaldığında bile birçok ilginç ve tuhaf haberden uzak kalabiliyor. Artık geçmiş yıllardan çok daha farklı bir dönemde yaşadığımızı hissettiren en son teknolojik gelişme de ‘metaverse’, yani sanal evren çılgınlığı oldu.

Birçok dev şirket çalışmalarını bu alana yönlendirirken Facebook da geçtiğimiz yıl adını Meta’ya çevirerek bu alandaki kararlılığını ortaya koymuştu. Geçtiğimiz haftalarda ünlü iş adamı Elon Musk’ın dikkat çeken metaverse çıkışına rağmen sanal evrenin halk arasında hala popüler bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki, yaklaşık iki hafta önce Türkiye’de 20 binden fazla metaverse arsasının satıldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de bu arsaların Sahibinden internet sitesi üzerinden satışa çıkartıldığı ortaya çıktı.

Boş yatırım mı yoksa zenginlik kapısı mı?

Ülkemizde metaverse furyasının bir hayli kendini hissettirdiğini söyleyebiliriz. Bu hafta Türkiye’de ilk kez bir siyası parti metaverse’den bir arsa almış, Ankara da bu evrende yer alan dünya üzerindeki 4 şehirden birisi olmuştu. Şimdi, bu alanda bir ilk daha yaşandı ve arsalar Sahibinden üzerinden satılmaya başlandı. Sanal ortamda var olan bu arsaların satış fiyatlarıysa 2 milyon 500 bin TL’yi bulabiliyor.

Sahibinden üzerinden verilen ilan:

Halihazırda sanal evrenden arsa alabileceğiniz 6 farklı platform bulunuyor. Ancak Sahibinden internet sitesinden de satış yapılıyor olması metaverse’in halk içine ne kadar indiğini gösterir nitelikte. Metaworld adlı Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımın altında kullanıcılardan da tepkiler gecikmedi. Bu arsaları ‘boş yatırım’ olarak görenler varken bazı kullanıcılar gelecekte çok büyük değer kazanacağı görüşünde.

Twitter’dan gelen ilk tepkiler: