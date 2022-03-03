Metaverse'ün öncüsü olarak tanımlanan tüm dünyada popüler olan sanal gerçeklik oyunu Second Life, artık oyunda gerçekleşecek olan satın alımlarda vergi uygulanacağını açıkladı. Bu açıklama diğer metaverse platformlarında da benzer durumların oluşabileceğini gösterdi.

‘İnternetin geleceği’ olarak tanımlanan metaverse hakkında her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Gittikçe popülerleşen bu sanal evrenlere birçok insan ve şirketten milyonlarca dolarlık yatırım yapılıyor. Astronomik ücretler ödenen dijital araziler gibi varlıklar da metaverse’te yatırım yapılan şeylerin başında yer alıyor.

Şimdi de metaverse’ün öncüsü olarak kabul edilen oyunlardan biri olan Second Life tarafından gelecekte tüm dünyada yaygın olacağı düşünülen sanal evrenler hakkında bir açıklama geldi. Oyunun geliştiricisi olan ABD merkezli teknoloji devi Linden Lab, ‘metaverse’te vergi ödeme’ konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Metaverse’e ‘satış vergisi’ geliyor

Öncelikle tüm dünyada oldukça popüler olan Second Life oyunundan biraz bahsedelim. 2003 yılında piyasaya sürülen bu oyun, internet tabanlı sanal bir dünyada kullanıcıların avatarlar vasıtasıyla dolaşmasına, başka insanlar ile etkileşim kurmasına ve normal hayatta yapılan şeylerin dijital olarak gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyor. Oyuncularına ‘ikinci bir hayat’ vadeden bu oyun, metaverse’ün amaçlarına ve genel hatlarına uygun olması sebebiyle oldukça önemli bir platform olarak nitelendiriliyor.

Oyunun geliştiricisi Linden Lab de bu hafta kullanıcılarını üzecek açıklamalarda bulundu. Yetkililer, dünya çapında popüler olan oyunda artık ‘satış vergisi’nin olacağını duyurdu. Açıklamalara göre yeni bir güncelleme ile oyunda gerçekleştirilen sanal arazi, premium abonelikler gibi satın alımlarda kullanıcıların vergi ödemesi gerekecek: “Oyuncularımızı bu vergilerden korumak için şu ana kadar elimizden gelen her şeyi yaptık; ancak artık bu durumu kabul etmemiz gerekiyor”

Ek olarak açıklamalarda bu kararın 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlüğe giren ve çevrim içi alım satımlardan vergi alınmasını sağlayan bir yasa sebebiyle alındığı aktarıldı. Bu da Second Life’ı kullanıcılarına vergi getiren ilk metaverse platformu olarak kayıtlara geçirdi ve diğer platformlarda da bu tarz kararlar alınabileceğini bizlere gösterdi.

Sonuç olarak bir dönüm noktası olarak nitelendirebileceğimiz bu kararın; Roblox, Meta’nın Horizon Worlds evreni ve daha birçok metaverse platformunu ciddi bir şekilde etkileyebileceğini söylememiz mümkün. Bunun yanı sıra NFT’ler ve kripto paralar gibi gittikçe popülerleşen birçok konuya da vergi getirilme ihtimali de oldukça gündemde olan bir konu. Kısacası insanların, muhtemelen çok yakın bir zamanda aynı gerçek hayatta satın alınan şeylerde olduğu gibi sanal evrenlerden alınan varlıklara da vergi ödemesi gerekecek.