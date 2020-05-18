5000 TL'lik Oyun Karakteri Soyulan Adam Soluğu Poliste Aldı

Koronavirüs nedeniyle Metin 2 isimli popüler oyuna başlayan Nasuh Yıldırım isimli bir vatandaş, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Oyuna 3 ay önce 1.000 TL'lik yatırımla başladığını ifade eden Yıldırım, oluşturduğu karakterdeki tüm eşyalarının çalındığını ve konuyla ilgili polise başvurduğunu söylüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan insanların büyük bir bölümü, çalıştıkları vaktin dışında kalan zamanlarını çevrimiçi oyunlarda harcamaya başladılar. Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Nasuh Yıldırım da home office kültürüne geçiş yapıp, kalan vaktini de bilgisayar oyunları ile geçiren isimlerden bir tanesi.

Yıldırım, evindeki vaktini özellikle de Metin 2 isimli popüler çevrimiçi oyunda harcıyordu. Oyunda "Dwann" isimli bir karakter oluşturan Yıldırım, 1.000 TL'lik bir ödeme karşılığında karakterini güçlendirmiş ve zamanını daha keyifli bir şekilde geçirmeye başlamıştı. Ancak bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelen Yıldırım'ın 3 aylık emeğinden geriye hiçbir şey kalmadı. Çünkü bilgisayar korsanları, Yıldırım'ın karakterindeki toplam 5.000 TL değerindeki tüm özel eşyaları kendi hesaplarına aktardılar.

Sahte internet sitesine kullanıcı verilerini girerek hesabını kaybetmiş

Yaşadığı olayla ilgili açıklamalarda bulunan Nasuh Yıldırım, bilgisayar korsanlarının kendisine bir mesaj gönderdiklerini ve bu mesajda oyunu hileli oynadığını belirtilip, hesabının banlanacağını ifade ettiklerini söylüyor. 'Hakan Muhafız' isimli bir kişiden mesaj aldığını ifade eden Yıldırım, hile yapmadığını söylemesine rağmen karşı taraftan banlanacaksın tehdidi aldığını ve kendisini bir internet sitesine yönlendirdiklerini ifade ediyor.

Yıldırım'ın iddialarına göre yönlendirildiği internet sitesi, oyunun orijinal internet sitesi ile neredeyse aynıymış. Bu internet sitesine oyundaki kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığını belirten Yıldırım, bu olaydan sonra hesabındaki eşyaların tamamının gittiğini, bilgisayar korsanlarının bu eşyaları kendi hesaplarına aktardığını ifade ediyor.

Nasuh Yıldırım, yaşanan olay sırasında hesabına giriş yapamadığını ancak bir süre sonra hesabına girdiğini ve eşyalarının gittiğini gördüğünü ifade ediyor. Yaşanan bu olay üzerine derhal harekete geçtiğini ifade eden Yıldırım, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuru yaparak bilgisayar korsanları hakkında suç duyurusunda bulunmuş.

"Bütün emeklerim mahvoldu, rezil oldum..."

Yıldırım'a göre karakterinin hiçbir gücü kalmamış durumda. 70'li seviyelerde olmasına rağmen eşyaları gidince bunun bir öneminin kalmadığını söyleyen Yıldırım, 15-20 level oyuncuların bile kendi karakterini yenebileceğini ifade ediyor. İnsanların kendisini karşılaşmaya çağırdığını ifade eden Yıldırım, soranlara soyulduğunu söylediğini ifade ediyor. Yıldırım, içerisine bulunduğu durumu "Rezil oldum." diyerek özetliyor.