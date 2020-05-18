Epic Games'in Ücretsiz Oyunları 2000 Dolar Değeri Aştı

Son dönemlerin en çok konuşulan çevrimiçi oyun platformu Epic Games, geçtiğimiz hafta düzenlediği GTA 5 kampanyası ile gündeme oturmuştu. Yapılan incelemeler, uzunca bir süredir ücretsiz oyun kampanyası düzenleyen Epic Games'in bugüne kadar toplam değeri 2000 doları aşan 108 oyunu ücretsiz dağıttığını ortaya koyuyor.

Oyunseverlerin son dönemlerdeki bir numaralı gündemi Epic Games. Çünkü bir süredir düzenlediği ücretsiz oyun kampanyaları ile oyunseverlerin beğenisini kazanan platform, geçtiğimiz hafta dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olan GTA 5'i ücretsiz olarak sunmaya başladı. Epic Games'in GTA 5 kampanyası o kadar büyük ilgi gördü ki önce Epic Games'in sonra da GTA 5'in sunucuları çöktü.

Video oyun sektörü her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bu durum beraberinde, piyasaya sürülen yeni oyunların daha değerli olmasına neden oluyor. Epic Games ise bugüne kadar düzenlediği ücretsiz oyun kampanyalarıyla oyunseverlere devasa bir oyun kütüphanesini ücretsiz bir şekilde sunmuş durumda.

Oyunseverler, Epic Games sayesinde 108 oyuna beş kuruş ödemeden sahip oldular

Epic Games'in bugüne kadar düzenlediği tek ciddi kampanya GTA 5 değil. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde yine yüklü bir bedel karşılığında sahip olunabilecek "Batman: Arkham" gibi çeşitli oyunları da ücretsiz olarak sundu. Epic Games, bugüne kadar irili ufaklı 108 oyunu ücretsiz olarak oyuncularla buluşturmuş durumda.

Meraklılar tarafından yapılan bir araştırma, Epic Games'in bugüne kadar düzenlediği kampanyaların küçük bir servet değerinde olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü şirketin bugüne kadar ücretsiz olarak verdiği tüm oyunların toplam bedeli, 2.140 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bölgesel fiyatlandırma politikaları nedeniyle bu fiyat çeşitli ülkelerde ufak değişiklikler göstermiyor değil ancak 2.140 dolar, her şeye rağmen ciddi bir bedel olarak karşımıza çıkıyor.