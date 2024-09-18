Volkswagen, firmanın en büyük pazarı olan Çin'deki fabrikasını kapatma yoluna gidebilir.

Alman otomobil devi Volkswagen son dönemde zor zamanlardan geçiyor. Tesis kapatma ve devasa işten çıkarma haberleri ile gündeme gelen Volkswagen şimdi de Çin'deki fabrikasını kapatmayı düşünüyor. Her ne kadar Çin Volkswagen için en büyük pazar konumunda olsa da, BYD gibi yerli elektrikli otomobil üreticilerine karşı pazar kaybeden Alman firma alternatifleri değerlendiriyor.

Volkswagen'in ülkedeki fabrikası, SAIC Motor ile yapılan iş birliğinin sonucu olarak kurulmuştu. Yavaşlayan talepten dolayı iki firmanın ortak fabrikası kapatılabilir. Fabrika kapatılmazsa bile üretimin yavaşlatılması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Yılda 360 bin araç üretiliyor

SAIC Volkswagen fabrikasında yılda 360 bin araç üretiliyor. Bu fabrika Passat ve Skoda modellerinin üretimi için kullanılıyordu. Öte yandan iki firma hâli hazırda bir tesisteki üretimini yavaşlatma kararı almıştı. Volkswagen'in Almanya'daki 39 fabrikasında üretim, geçen yılın sonunda bile pandemi öncesine kıyasla kapasitelerinin yüzde 25 kadar altındaydı.

Volkswagen Çin ise yaptığı açıklamada, tüm SAIC VW tesislerinin normal şekilde çalışmalarına devam ettiği ve daha önceki piyasa öngörümlemelerine göre üretime devam ettiği belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklara göre tesiste çok sayıda araç satılmayı bekliyor. SAIC VW ise satışları arttırarak ve yerli üreticilerle iş birliklerini geliştirerek daha rekabetçi olmayı amaçlıyor.