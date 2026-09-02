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Michael Jordan'ın "Kayıp" Ferrari'si Gün Yüzüne Çıktı: Milyon Dolarlık Açık Artırma Geliyor!

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Michael Jordan'ın ikonik ayakkabısına ilham veren ve 25 yıldır kayıp olan 1997 Ferrari 550 Maranello'su açık artırmayla satışa çıkıyor.

Michael Jordan'ın "Kayıp" Ferrari'si Gün Yüzüne Çıktı: Milyon Dolarlık Açık Artırma Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NBA efsanesi Michael Jordan’ın 1990’ların sonunda özel olarak tasarlattığı ve çeyrek asırdır gözlerden uzak olan 1997 model Ferrari 550 Maranello’su nihayet bulundu.

Spor ve otomobil dünyasında heyecan yaratan bu efsanevi araç, devasa bir tahmini satış bedeliyle açık artırmaya çıkarılıyor.

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Michael Jordan'ın "Kayıp" Ferrari'si Gün Yüzüne Çıktı: Milyon Dolarlık Açık Artırma Geliyor!
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Çeyrek asırdır kayıptı

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Şasi numarası 108712 olan ve Jordan’ın beşinci NBA şampiyonluğunu kazandığı efsanevi dönemi simgeleyen özel yapım Ferrari, satıldıktan sonra yaklaşık 25 yıl boyunca izini kaybettirmişti. Miami merkezli lüks araç bayisi Curated’ın kurucu ortağı John Temerian liderliğindeki ekip, 2026’nın başlarında yürüttükleri titiz takip sonucunda aracı uzun süredir saklayan sahibine ulaştı ve otomobili satın almayı başardı.

Aracın satışı, ünlü sanatçı Pharrell Williams’ın desteklediği dijital müzayede platformu Joopiter üzerinden gerçekleştirilecek. 15-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek çevrim içi açık artırmada, araç için 700.000 ile 1.300.000 dolar arasında bir satış fiyatı öngörülüyor. Standart ve kusursuz durumdaki bir 1997 Ferrari 550 Maranello’nun piyasa değerinin 300.000 doların altında olduğu göz önüne alındığında, aradaki devasa fark tamamen Michael Jordan’ın sahipliğine ve kusursuz şekilde belgelenmiş geçmişine dayanıyor.

Neden bu kadar değerli?

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Bu otomobili sıradan bir lüks araçtan ayıran en önemli detay ise kültür tarihindeki yeri. Nike’ın efsanevi tasarımcısı Tinker Hatfield, ünlü "Air Jordan XIV" modelini tasarlarken tam olarak bu 550 Maranello’dan ilham almıştı. Ayakkabının akıcı hatları ve amblemi, bu Ferrari'nin kıvrımlarını ve ikonik şaha kalkmış at logosunu birebir yansıtıyor. Dolayısıyla bu araç, otuz yıla yaklaşan bir spor giyim efsanesinin arkasındaki somut ilham kaynağı olma özelliğini taşıyor.

Müzayede öncesinde araç, Joopiter ve Curated iş birliğiyle 15-20 Eylül tarihleri arasında New York’taki Cart Department’ta halka açık olarak sergilenecek. "Büyüklüğe Doğru Yolculuk" (Journey Towards Greatness) temalı sergide Ferrari, Jordan'ın 1998 NBA Finalleri 3. Maçı'nda giydiği tarihi formasıyla birlikte yan yana yer alacak. Üst düzey koleksiyon otomobilleri pazarına ilk kez bu kadar büyük bir adımla giren Joopiter için bu satış, aracın kendisinden ziyade taşıdığı tarihi hikayeye yapılan dev bir yatırım anlamı taşıyor.

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