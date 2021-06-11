Microsoft'tan 11 Dakikalık Windows Başlangıç Sesleri Videosu

Microsoft, Windows 11 dedikodularını daha da alevlendirecek bir paylaşımda bulundu. Windows YouTube kanalında Windows başlangıç seslerinin yüzde 4000 yavaşlatılmış '11' dakikalık bir kolajını paylaşan Microsoft, Windows 11'in gelmekte olduğu iddialarını güçlendirdi.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi olan Microsoft, 24 Haziran'da yeni bir etkinlik düzenleyecek. Son bir iki haftaya kadar beklentiler, Microsoft'un Windows 10 için şu ana kadarki en büyük güncelleme olacak Sun Walley'nin tanıtılacağı yönündeyken Microsoft tarafından yapılan sürpriz açıklamalar, 'Windows 11 geliyor' söylentilerini beraberinde getirdi.

Microsoft, 24 Haziran'da yapacağı duyuru için ilk olarak 'yeni nesil Windows' ifadesini kullanırken; dün de resmi web sitesinde Windows 10 Home ve Pro sürümleri için desteğin sonlandırılacağı tarihi açıkladı. Windows 10'un en çok kullanılan sürümleri olan Home ve Pro'nun yalnızca 4 yıllık ömrünün kalmış olması, Windows 11'in gelmekte olduğu iddialarını güçlendirdi.

24 Haziran'daki etkinlik için heyecanlı olan Windows kullanıcılarını rahatlatmak isteyen Microsoft, Windows'un resmi YouTube kanalında yeni bir video paylaştı. 'Windows Başlangıç Sesleri - Slo-fi Remix' adlı videoda en ikonik Windows sürümlerinden Windows 95, XP ve 7'nin başlangıç sesleri, yüzde 4.000 yavaşlatılmış şekilde bir araya gelmiş durumda.

Windows 95, XP ve 7'nin yüzde 4000 yavaşlatılmış başlangıç sesleri

Microsoft, söz konusu video ile Windows kullanıcılarını rahatlatmayı amaçlamış olsa da söz konusu 11 dakikalık videonun bazı kullanıcılarda gerginlik yaratma ihtimali daha yüksek. Zira ciddi şekilde yavaşlatılmış olan sesler pek de kulağa hoş bir dokuya sahip değil. Eğer eski Windows sürümlerinde nostaljik bir yolculuğa çıkmak isterseniz hemen aşağıdaki videoları izleyebilirsiniz.

Windows 95 başlangıç sesi

Windows XP başlangıç sesi

Windows 7 başlangıç sesi