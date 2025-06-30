Microsoft, geçtiğimiz yıl yaşanan küresel Windows kesintisinden sonra radikal bir değişikliğe gitmeye karar verdi. Antivirüs programları artık Windows çekirdeğine ulaşamayacaklar. Peki bunun sonuçları ne olacak?

Geçtiğimiz yıl bu zamanlar, tarihin en büyük Windows kesintisinin yaşandığına tanıklık etmiştik. Dünyanın dört bir yanında 8,5 milyon civarı Windows tabanlı bilgisayar, eş zamanlı olarak çökmüş ve hava yolu şirketlerinden tutun da hastanelere kadar hemen her sektör, çok büyük aksaklıklar yaşamıştı. Böyle büyük bir soruna yol açan problem ise CrowdStrike isimli bir siber güvenlik yazılımıydı.

Görünen o ki Microsoft, bir daha CrowdStrike benzeri bir sorun yaşanmasını istemiyor. CrowdStrike'ın yanı sıra Bitdefender, ESET ve Trend Micro gibi dünyaca ünlü siber güvenlik firmaları ile bir araya gelen şirket, Windows işletim sisteminde önemli bir değişiklik yapmaya karar verdi. Bu değişiklik kapsamında antivirüs programlarının Windows çekirdeğine ulaşımı kısıtlanacak, CrowdStrike krizine benzer bir sorun yaşanması engellenmiş olacak.

Çok kapsamlı bir çalışma yapılacak

Microsoft, Windows çekirdeğini antivirüs programlarından çekecek ancak bu demek olmuyor ki cihaz güvenliği düşecek. Siber güvenlik firmaları, cihazların eksiksiz bir şekilde korunmasını sağlamak için Microsoft'u yönlendirecek. Ayrıca Microsoft, yeni bir kurtarma aracı yayımlayacak. Bu araç, ön yükleme yapamayan bilgisayarların hızlıca geri yüklenmesini sağlayacak. Böylelikle CrowdStrike benzeri bir kriz anında bilgisayarların yeniden çalışabilmesi sağlanacak.

Ancak Microsoft'un yapacağı çalışmanın sıradan kullanıcıları da etkileyeceğini belirtelim. Mesela oyunlar için geliştirilen anti-hile yazılımları, çoğu zaman çekirdek düzeyinde çalışıyordu. Bu noktada oyun geliştiricilerin daha karmaşık yazılımlar tasarlaması gerekecek. Microsoft, bununla ilgili olarak da Riot Games ile görüşmüş durumda. Microsoft'un açıklamasına göre Riot Games, çekirdek düzeyinden çıkmaya zaten hevesli.