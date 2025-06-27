Microsoft, 40 Yıllık İkonik Mavi Ekran Hatası Sayfasını Değiştiriyor: İşte Yeni Sayfa

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Microsoft, Windows'un ikonik mavi ekranının kaldırılacağını açıkladı. Hepimizin görmekten korktuğu o üzgün surat, bu yaz sonu itibarıyla kullanılamaz olacak. Peki yeni hata ekranı nasıl görünecek?

Windows bilgisayar kullanırken görmek isteyeceğiniz en son şey, mavi ekran hatası almaktır. Windows'un ilk sürümünden beri olan bu durum, bilgisayarda meydana gelen bir hata yüzünden kendini gösterir. Kullanıcılar, ekranın sol tarafında :( şeklinde asık suratlı bir tasarım ve alt kısımda da hata ile ilgili bilgiler görür.

İşte bu ikonik ekran, artık tarihin tozlu raflarına karışacak. 40 yıldır hayatımızın içinde olan ikonik hata ekranı, Windows 11 24H2 ile çalışan bilgisayarlarda değişecek. Peki bu ekrana ne olacak? Kullanıcılar, mavi ekrandan sonra nasıl bir ekranla karşılaşacaklar?

Windows 11'in yeni hata ekranı böyle görünecek:

Microsoft, ikonik mavi ekranı öldürdü

Microsoft tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, yeni ekranın sadece siyah zeminden ibaret olacağını gösteriyor. Ekranın orta kısmında bilgisayarın yeniden başlatılması gerektiğini gösteren bir uyarı yer alacak. Orta alt kısımda ise bu soruna yol açan hatanın kodu yer alacak. 

Microsoft'un ikonik mavi ekranı şöyle görünüyordu:

Windows mavi ekran

Microsoft'un daha basit bir hata ekranına geçiş yapacak olmasının nedeni, çöken bir bilgisayarın yeniden başlatma süresini 2 saniyeye düşürmek. Ayrıca daha basit bir arayüz ile çökmeye neden olan sorunun daha kolay anlaşılabileceğine inanılıyor. Son olarak; bu değişikliğin yaz sonu itibarıyla uygulamaya konulacağını söyleyelim.
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Kaynak : https://www.cnet.com/tech/services-and-software/microsoft-officially-retires-blue-screen-of-death-after-40-years-of-frowny-faces/
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