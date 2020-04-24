Microsoft, insanların beyin aktiviteleri ve diğer kişisel biyometrik verilerinini kullanarak kripto para madenciliği yapan bir teknolojinin patentini aldı. Sinyal takibi için kullanılması planlanan sensörler arasında MRI tarayıcıları, ısı algılayıcı kameralar ve kalp atış hızı ve kızılötesi sensörler bulunuyor.

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Microsoft, kripto para sektöründeki hızlı yükselişin ardından popülerlik kazanan sanal madencilik (mining) yöntemlerine radikal bir perspektif getiren oldukça ilginç bir teknolojinin patentini aldı.

"Vücut Aktivite Verilerini Kullanan Kripto Para Sistemi" başlıklı patent, bir kişinin vücuduna yerleştirilecek çeşitli sensörler yardımıyla kripto para madenciliği yapılabilmesini sağlıyor. Bilenler olacaktır; Bitcoin veya çeşitli mining işlemleri, bilgisayarın işlemci ve ekran kartı gücü kullanılarak yapılıyor ancak bu işlem, tahmin edebileceğiniz gibi çok fazla enerjiye ve donanım gücüne ihtiyaç duyuyor.

Microsoft, kripto para madenciliğine yepyeni bir bakış açısı sunmak istiyor

Microsoft'un patenti, kripto para madenciliği için insan vücudundaki elektriksel aktivitenin biyometrik sensörlerle izlenerek, kripto para üretilebilmesini sağlıyor; en azından teoride. Patent açıklamasında, kullanıcıdan yayılan beyin dalgası veya vücut ısısının, madencilik sürecinde kullanılabileceği de ifade ediliyor.

Bazı geleneksel kripto para sistemleri için gerekli olan yüksek hesaplama kapasitesi yerine, kullanıcının vücut aktivitesine dayalı olarak üretilen sinyaller, vücuttaki çeşitli sensörlerin bir cihaza bağlanması ile elde ediliyor. Patente göre vücut etkinliğini izlemek için kullanılması planlanan sensörler arasında MRI tarayıcıları, ısı algılayıcı kameralar, kalp atış hızı ve kızılötesi sensörler bulunuyor.

Microsoft'un teknolojisi, kişinin beyin aktiviteleri ve diğer kişisel biyometrik verilerini kullanarak kripto para üretiyor

Açıklamada, beyin dalgaları ve vücut ısısının ötesinde, izlenebilecek diğer aktiviteler arasında vücut sıvı akışı ve organ aktivitelerinin de yer aldığı ifade ediliyor. Patentte, sistemin sosyal medyada dolaşma veya bir internet sitesini ziyaret etme gibi görevler de dahil olmak üzere kullanabileceği 28 farklı konsept bulunuyor.

Sistemin hangi kripto para birimleri ile çalışacağı belirtilmediği gibi, Microsoft’un söz konusu teknolojiyi geliştirmeyi planlayıp planlamadığı da şimdilik belli değil; ancak hayata geçmesi halinde ortaya blockchain'e dayanan tamamen yeni bir dijital ödeme ağı çıkabilir.