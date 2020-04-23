Microsoft, RDR 2'nin Xbox Game Pass'e Geleceğini Açıkladı

Rockstar Games'in çok sevilen oyunu Red Dead Redemption 2, kısa süre içerisinde Xbox Game Pass'e eklenecek. Oyun, servise abone olan kullanıcılar için 7 Mayıs tarihinde oynanabilir hâle gelecek.

Xbox'tan bugün konsol kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi. Rockstar Games'in çok sevilen oyunlarından olan Red Dead Redemption 2, Xbox'ın abonelikli oyun servisi Xbox Game Pass'e geliyor. İçerisinde serbestçe dolaşabildiğiniz popüler açık dünya oyunu, keyifli çevrimiçi modu olan Red Dead Online ile birlikte 7 Mayıs tarihinde oyun tutkunlarının kullanımına sunulacak ancak şunu belirtmekte fayda var ki oyun sadece konsol için ücretsiz olacak.

Bununla birlikte bazı kullanıcıları üzecek bir haber de geldi. Xbox tarafından oyunun geleceği gün Rockstar Games'in bir diğer popüler oyunu Grand Theft Auto V servisten kaldırılacak. Tabii her zamanki gibi oyun, servisten kaldırılmadan önce kullanıcılara %20 indirimli olarak sunulacak. Oyunu çok seven kullanıcılar bu indirimden yararlanarak Grand Theft Auto V'i kütüphanelerine ekleyebilecek. Oyunların geliş ve gidiş tarihini göz önüne alırsak Rockstar Games'in en büyük yapımlarından birden fazlasının aynı anda kullanılabilir olması zor görünüyor.

Red Dead Redemption 2 nasıl bir oyun?

Oyuna yabancıysanız Xbox Wire, Red Dead Redemption 2'yi şu şekilde tanıtıyor: "Amerika, 1899... Arthur Morgan ve Van der Linde çetesi firari haydutlar... Federal ajanlar ve en iyi ödül avcıları onların peşindeyken çete, Amerika'nın kalbinde hayatta kalmak için soygun yapmalı, çalmalı, savaşmalı. Gittikçe derinleşen iç bölünmeler çeteyi parçalanmaya sürüklerken Arthur kendi idealleriyle onu yetiştiren sadık çete arasında seçim yapmalı."

Xbox Game Pass servisinin farklı seçenekleri bulunuyor ancak kullanıcılar basit konsol versiyonuna ayda 29,99 TL ödeyerek servisin hizmetlerinden yararlanabiliyor. Servisin abonesi olan kullanıcılar büyük bir heyecanla oyunun geleceği tarih olan 7 Mayıs'ı beklemekte. Red Dead Redemption 2 gibi çok popüler bir oyunun Xbox Game Pass'e gelmesi oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Xbox Game Pass'in paketleri hakkında bilgi almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.