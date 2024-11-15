ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun teknoloji devi Microsoft'a soruşturma açmaya hazırlandığı bildirildi. Şirket, bulut sektöründe çok ağır suçlamalarla karşı karşıya.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un başı belaya girecek gibi görünüyor. Konuya aşina kaynakların yaptıkları açıklamaya göre Microsoft, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) soruşturmasına maruz kalacak. Peki neden böyle bir gelişme yaşanacak?

Edinilen bilgilere göre Microsoft, bulut iş bölümünde bazı usulsüzlükler yapıyor. İddialar üzerinden yola çıkan FTC yetkilileri, Microsoft'un gerçekten usulsüzlük yapıp yapmadığını araştıracak. Yeterli delillere ulaşılması hâlinde de firmaya resmî olarak soruşturma açıklacak. Ancak gelecekte neler yaşanacağı henüz belirsiz.

Microsoft, bulut sektöründe rekabeti engelliyor olabilir mi?

İddialara göre Microsoft, sahip olduğu bulut sistemlerini rakiplerinin hizmetleriyle uyumsuz hâle getirdi. Ayrıca platformdan veri taşınmasını engellemek için de lisans anlaşmalarında bazı dayatmalar uyguluyor. Tüm bunlara ek olarak; Microsoft'un bulut sistemlerinden ayrılmak isteyen müşterilerine yüksek faturalar çıkardığı da söylentiler arasında.

FTC yetkilileri de Microsoft da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Ancak bu iddialar çok ciddi görünüyor ve bir soruşturma açılması hâlinde Microsoft'un köşeye sıkışacağı aşikâr. Bakalım gelecek günler, bu konuyla ilgili hangi gelişmelere ev sahipliği yapacak.