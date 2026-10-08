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Claude'un En Hızlı ve Ekonomik Modeli Tanıtıldı: İşte Yeni Haiku 5.5!

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Anthropic, yüksek hız ve %75 daha düşük maliyet sunan yeni Haiku 5.5 yapay zekâ modelini resmî olarak tanıttı.

Claude'un En Hızlı ve Ekonomik Modeli Tanıtıldı: İşte Yeni Haiku 5.5!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ geliştirme sürecini yavaşlatıp yavaşlatmama konusundaki tartışmaları geride bırakan Anthropic, ürün ailesini hız kesmeden genişletmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay amiral gemisi Opus 5.5’i, ardından yaklaşık bir hafta önce daha ekonomik olan Sonnet 5.5 modelini kullanıma sunan şirket, şimdi de serinin en hızlı, en erişilebilir ve bütçe dostu üyesi Claude Haiku 5.5 ile kullanıcıların karşısına çıktı.

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Claude'un En Hızlı ve Ekonomik Modeli Tanıtıldı: İşte Yeni Haiku 5.5!
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Haiku 4.5'tan çok daha hızlı

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Özellikle yüksek hacimli ve maliyet odaklı iş yükleri için konumlandırılan Haiku 5.5, bir önceki nesil olan Haiku 4.5’e kıyasla belirgin bir performans artışı sunuyor. Şirketin paylaştığı kıyaslama testlerine göre model, kendisinden çok daha pahalı olan Sonnet 5.5’in skorlarına yaklaşırken yeni tanıtılan GPT-6 Luna modelini tüm testlerde geride bırakmayı başarıyor.

Anthropic, Haiku 5.5’in ajan tabanlı kodlama görevlerinde Sonnet 5.5 ve Opus 5.5 modelleriyle kusursuz bir uyum yakaladığını, ayrıca canlı müşteri desteği ve web tarayıcısı otomasyonu gibi yüksek hız gerektiren kullanım senaryoları için biçilmiş kaftan olduğunu belirtiyor.

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Yeni modelin en dikkat çekici yanı ise fiyatlandırmadaki devasa düşüş. Selefi Haiku 4.5'e kıyasla ortalama %75 daha ucuz olan Haiku 5.5, 1 milyon girdi tokenı başına 0,10 dolar, 1 milyon çıktı tokenı başına ise 0,50 dolar maliyetle çalışıyor. Karşılaştırmak gerekirse Haiku 4.5 için bu ücretler sırasıyla 1 dolar ve 5 dolar seviyesindeydi.

Yeni Claude Haiku 5.5 modeli; Claude Platform, Amazon AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud dâhil olmak üzere Anthropic modellerine erişim sağlayan tüm platformlarda bugünden itibaren kullanıma sunuldu.

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