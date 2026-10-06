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Claude Arayüzüne Türkçe Dil Desteği Geldi (Geç de Olsa...)

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Anthropic, yapay zekâ modeli Claude için arayüzde Türkçe dil desteğini kullanıma sundu.

Claude Arayüzüne Türkçe Dil Desteği Geldi (Geç de Olsa...)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Anthropic, popüler yapay zekâ modeli Claude için kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek önemli bir gelişmeyi hayata geçirdi.

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Daha önce Türkçe metin işleme ve sohbet yeteneklerine sahip olan platform, yayımlanan son güncellemeyle birlikte kullanıcı arayüzünde de artık Türkçe dil desteğine sahip.

İçerikten Görseller

Claude Arayüzüne Türkçe Dil Desteği Geldi (Geç de Olsa...)
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Arayüz artık tamamen Türkçe

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Piyasaya çıktığı andan itibaren gelişmiş doğal dil işleme yetenekleriyle öne çıkan Claude, ağırlıklı olarak İngilizce olan arayüzü nedeniyle zaman zaman kullanıcılar için kullanım zorluğu yaratabiliyordu.

Anthropic’in getirdiği Türkçe dil desteği, arayüzdeki sistem mesajlarını, yönlendirmeleri ve tüm panelleri kapsayarak platformu çok daha sezgisel bir yapıya kavuşturdu.

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Yapay Zeka Claude Anthropic

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