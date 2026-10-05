Google, bu ay itibarıyla kişisel hesaplarda Gemini modellerinin kullanılabilirliğini değiştiriyor. Ücretsiz kullanıcılar için haberler kötü.

Yapay zekâ deyince akla gelen ilk firmalardan biri şüphesiz Google. Firma, hem ücretsiz hem de ücretli bir şekilde Gemini yapay zekâ modellerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Şimdi ise yapılan bir açıklama, Gemini’da sunduğu model çeşitliliğini ve erişim yaklaşımını değiştireceğini gösterdi.

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Yapılan resmi bilgilendirmeye göre, kişisel Google hesaplarını kapsayan bu model kullanılabilirliği değişiklikleri bu ay itibarıyla kademeli olarak hayata geçirilecek. Herhangi bir aboneliği bulunmayan ücretsiz kullanıcılar için yeni model kuralları doğrudan 9 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmaya başlayacak.

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Ücretsiz hesapların erişimi daralıyor

Bu değişiklik, ücretsiz hesap sahiplerinin erişebildiği model yelpazesini önemli ölçüde daraltıyor. Ücretli yapay zeka planlarına geçiş yapmamış kişilerin Gemini deneyimi, belirtilen tarihten itibaren doğrudan giriş seviyesi performansa yönlendirilecek. Yeni düzenleme ile birlikte kullanıcıların sahip olduğu abonelik paketine göre erişebilecekleri Gemini modelleri net çizgilerle birbirinden ayrılacak. Gemini’da ücretli aboneliği olmayan ücretsiz kullanıcılar, 9 Ekim’den itibaren platform üzerinde yalnızca Flash-Lite modellerini çalıştırabilecek.

AI Plus aboneliğine sahip olan kullanıcılar ise hem Flash-Lite hem de standart Flash modellerini kullanma hakkına sahip olacak. Google, AI Plus kullanıcılarına bu yeni kuralların tam olarak hangi tarihte hesaplarına tanımlanacağını açıklayan bilgilendirme e-postaları göndereceğini de eklemiş. Platformun en gelişmiş modelleri olan "Pro" serisinden faydalanmak isteyen kullanıcıların ise çıtayı daha yukarı koyması gerekecek. Yeni yapıda Pro modellerden yararlanabilmek için kullanıcıların en az AI Pro aboneliğine sahip olması zorunlu tutulacak.

Google yalnızca model erişim kısıtlamalarıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda platformdaki modellere yeni bir mantıksal derinlik katmanı entegre etmeye hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre yakında platformda sunulan tüm Gemini modellerine üç farklı düşünme seviyesi eklenecek. Kullanıcılar sunulan modelleri çalıştırırken görevlerin karmaşıklığına göre düşük, orta ve yüksek olmak üzere farklı düşünme seviyelerini seçebilecek.