Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Google, Gemini'ın Kullanılabilirliğini Değiştiriyor! Ücretsiz Kullanıcılar İçin Kötü Haber

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google, bu ay itibarıyla kişisel hesaplarda Gemini modellerinin kullanılabilirliğini değiştiriyor. Ücretsiz kullanıcılar için haberler kötü.

Google, Gemini'ın Kullanılabilirliğini Değiştiriyor! Ücretsiz Kullanıcılar İçin Kötü Haber
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ deyince akla gelen ilk firmalardan biri şüphesiz Google. Firma, hem ücretsiz hem de ücretli bir şekilde Gemini yapay zekâ modellerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Şimdi ise yapılan bir açıklama, Gemini’da sunduğu model çeşitliliğini ve erişim yaklaşımını değiştireceğini gösterdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yapılan resmi bilgilendirmeye göre, kişisel Google hesaplarını kapsayan bu model kullanılabilirliği değişiklikleri bu ay itibarıyla kademeli olarak hayata geçirilecek. Herhangi bir aboneliği bulunmayan ücretsiz kullanıcılar için yeni model kuralları doğrudan 9 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmaya başlayacak.

İçerikten Görseller

Google, Gemini'ın Kullanılabilirliğini Değiştiriyor! Ücretsiz Kullanıcılar İçin Kötü Haber
Ekran Resmi 2026-10-05 08.01.27

Ücretsiz hesapların erişimi daralıyor

Ekran Resmi 2026-10-05 08.01.27

Bu değişiklik, ücretsiz hesap sahiplerinin erişebildiği model yelpazesini önemli ölçüde daraltıyor. Ücretli yapay zeka planlarına geçiş yapmamış kişilerin Gemini deneyimi, belirtilen tarihten itibaren doğrudan giriş seviyesi performansa yönlendirilecek. Yeni düzenleme ile birlikte kullanıcıların sahip olduğu abonelik paketine göre erişebilecekleri Gemini modelleri net çizgilerle birbirinden ayrılacak. Gemini’da ücretli aboneliği olmayan ücretsiz kullanıcılar, 9 Ekim’den itibaren platform üzerinde yalnızca Flash-Lite modellerini çalıştırabilecek.

AI Plus aboneliğine sahip olan kullanıcılar ise hem Flash-Lite hem de standart Flash modellerini kullanma hakkına sahip olacak. Google, AI Plus kullanıcılarına bu yeni kuralların tam olarak hangi tarihte hesaplarına tanımlanacağını açıklayan bilgilendirme e-postaları göndereceğini de eklemiş. Platformun en gelişmiş modelleri olan "Pro" serisinden faydalanmak isteyen kullanıcıların ise çıtayı daha yukarı koyması gerekecek. Yeni yapıda Pro modellerden yararlanabilmek için kullanıcıların en az AI Pro aboneliğine sahip olması zorunlu tutulacak.

Google yalnızca model erişim kısıtlamalarıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda platformdaki modellere yeni bir mantıksal derinlik katmanı entegre etmeye hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre yakında platformda sunulan tüm Gemini modellerine üç farklı düşünme seviyesi eklenecek. Kullanıcılar sunulan modelleri çalıştırırken görevlerin karmaşıklığına göre düşük, orta ve yüksek olmak üzere farklı düşünme seviyelerini seçebilecek.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

Gemini Google Maps ile Nasıl Kullanılır?

Gemini Google Maps ile Nasıl Kullanılır?

ChatGPT Pro 500 Abonelik Paketinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Neredeyse Bir Asgari Ücret!

ChatGPT Pro 500 Abonelik Paketinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Neredeyse Bir Asgari Ücret!

Türkiye'nin Yapay Zekâ Platformu "EVREN" Kullanıma Sunuldu! İşte Tüm Bilmeniz Gerekenler

Türkiye'nin Yapay Zekâ Platformu "EVREN" Kullanıma Sunuldu! İşte Tüm Bilmeniz Gerekenler

İnsansı Robot Sevkiyatında %432'lik Rekor Artış (Yakında İşletmelerde Görmeye Başlayacağız)

İnsansı Robot Sevkiyatında %432'lik Rekor Artış (Yakında İşletmelerde Görmeye Başlayacağız)

ChatGPT’nin 200 Dolarlık Pro Planı Geri Dönüyor (Ama Bilmeniz Gereken Önemli Bir Değişiklik Var...)

ChatGPT’nin 200 Dolarlık Pro Planı Geri Dönüyor (Ama Bilmeniz Gereken Önemli Bir Değişiklik Var...)

Google, Gemini'ın Gem Özelliğinin Fişini Çekiyor! Peki Ne Olacak?

Google, Gemini'ın Gem Özelliğinin Fişini Çekiyor! Peki Ne Olacak?

Mobilde Google Asistan Dönemi Tam Anlamıyla Sona Erdi

Mobilde Google Asistan Dönemi Tam Anlamıyla Sona Erdi

Google Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com