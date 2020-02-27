Microsoft ve Unity, bugün peş peşe yaptıkları açıklamalarla San Francisco’da düzenlenecek Game Developers Conference’a katılmayacaklarını açıkladı. Her iki şirket de gerekçe olarak Corona virüsünün tehlikesinden bahsetti.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Çin’de patlak veren Corona virüsü (COVID-19), dünya genelinde yayılmaya devam ederken bu virüsten etkilenen tek şey insanlar olmadı. Çin’de düzenlenmesi planlanan birçok etkinlik virüs tehlikesi nedeniyle iptal edilirken teknoloji dünyasının merakla beklediği birkaç etkinlik de iptal edilenler arasında yer aldı.

Virüsün kaynağı olan Çin’deki etkinlikler iptal edilirken dünya genelinde birçok etkinlikte de benzer durum kendisini gösterdi. Merakla beklediğimiz Mobile World Congress, Corona virüsü tehlikesi nedeniyle iptal edilen en büyük etkinlikler arasında yer alırken bugün önemli şirketlerden de açıklamalar peş peşe geldi.

Microsoft ve Unity'den açıklama:

Teknoloji devi Microsoft, bugün yaptığı açıklamada San Francisco’da düzenlenecek Game Developers Conference’a Corona virüsü nedeniyle katılmayacağını belirtti. Böylece 16 - 20 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan önemli etkinliğe katılmayacağını açıklayan şirketlere bir yenisi daha eklendi. Microsoft tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Küresel sağlık otoriteleri tarafından verilen rehberliğin yakından gözden geçirilmesinden sonra zor bir şekilde San Francisco’daki Game Developers Conference’a katılmaktan çekilme kararı aldık. Özellikle dünya Corona virüsü ile ilişkili artan halk sağlığı riskleri yaşarken dünyadaki oyuncuların, geliştiricilerin, çalışanların ve ortaklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir.”

Game Developers Conference’a katılmama kararı alan Microsoft, etkinliğin yerini alacak yeni bir etkinlik için de plan yaptı. Şirket, 16 Mart - 18 Mart tarihlerinde Game Stack internet sitesi üzerinden dijital bir etkinlik yapacağını açıkladı. Geliştiriciler, Microsoft’un Game Developers Conference’ta yapacağı açıklamaların büyük bir bölümünü bu etkinlikte yapacak.

Microsoft’un bu açıklamasıyla birlikte dünyada en çok kullanılan oyun motorlarından biri olan Unity’den de benzer bir açıklama geldi. Unity, Microsoft ile aynı sebepten dolayı Game Developers Conference’a katılmayacağını bildirerek yine aynı şekilde çalışanlarının ve ortaklarının sağlığına önem verdiğini açıkladı.