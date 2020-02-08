Microsoft, geçtiğimiz ay Windows 7 için son güncellemesini yayınlamış ve işletim sistemine olan desteğinin artık sona erdiğini söylemişti. Ancak bu güncellemeden sonra bir güncelleme daha yayınlandı.

ABD’li yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz aylarda desteğini keseceğini açıkladığı Windows 7’ye kesilen destek sonrası ilk güncellemesini yayınladı. Cümle, her ne kadar oksimoron dursa da Microsoft’un Windows 7 kullanıcılarına bu güncellemeyi göndermesi gerekiyordu.

Microsoft tarafından ocak ayında yayınlanan son güncelleme, Windows 7’deki duvar kağıdı özelliğinde bozulmalara yol açmıştı. Genişletilmiş mod etkinleştirildiğinde arka plan kararıyordu. Teknik olarak geçtiğimiz ay son güncellemenin yayınlanması sebebiyle, işletim sistemi ömrünü doldurmuştu ve böyle bir güncelleme yayınlanmak zorunda değildi. Ancak söz konusu sorun, son güncellemeyle birlikte ortaya çıktığı içtin şirket bir istisnada bulundu.

Son Windows 7 güncellemesi

Kod numarası KB4539602 olan güncelleme, halen Windows 7 işletim sistemi kullananlar için indirmeye sunuldu. Ancak bu güncelleme Windows Update vasıtasıyla kullanıcılara sunulmayacak. Eğer sizler de bir Windows 7 kullanıcısıysanız, bu güncellemeyi Microsoft Update Catalog’dan manuel olarak indirmeniz gerekiyor.

Ancak bu güncellemenin de yüklenebilmesi için bazı gerekliliklerin karşılanabiliyor olması lazım. Güncellemenin yüklenebilmesi için cihazınızın SHA-2 (KB4474419) güncellemesiyle ya da daha yeni bir sürümle çalışıyor olması gerekiyor. Ayrıca son hizmet yığın güncellemesi (KB4490628) ya da daha yenisinin yüklenebiliyor olması lazım.

Eğer ki lisanslı Windows 7 kullanıcısıysanız ve Windows Update etkinse bu konuda herhangi bir sorunla karşılaşmanız pek de muhtemel değil. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz güncellemeler Windows Update vasıtasıyla otomatik olarak gönderilmişti.

Microsoft, yaptığı açıklamada bu güncellemede herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi. Yani bu güncellemenin herhangi bir sorun çıkarmadan tüm cihazlarda çalışıyor olması gerekiyor. Bu güncellemenin artık son Windows 7 güncellemesi olması gerekiyor ancak Microsoft, ilerleyen yıllarda da tıpkı Windows XP’ye yaptığı gibi bazı güvenlik güncellemelerini gönderebilir.