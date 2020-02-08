Günümüzde Microsoft'un desteğini kesmesine rağmen hâlâ popüler olan Windows 7, bu kez garip bir hatayla karşımızda. Efsane işletim sistemindeki hata, kullanıcıların bilgisayarlarını kapatmalarına engel oluyor.

Windows 10’un çıkışının üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen popülerliğinden ödün vermeyen Windows 7, son bir haftadır garip bir hatayla karşı karşıya. İnternette birçok kullanıcı Windows 7 bilgisayarlarındaki bu hata hakkında paylaşımda bulundu ve yardım istedi.

Windows 7 kullanıcılarının bildirdiklerine göre kullanıcılar, “Bu bilgisayarı kapatmanız için yetkiniz yok” şeklinde bir hata mesajıyla karşı karşıya kalıyor. Şu anda bu hatanın kaynağı da bilinmiyor. Fakat bazı kullanıcılar bu hatanın üstesinden gelebilmek için bir geçici bir de resmi olmayan bir çözüm bulmuş durumdalar.

Windows 7’deki hataya geçici çözüm:

Windows 7’nin kapatılamamasına yol açan bu garip hataya çözüm, Reddit’te bir kullanıcıdan geldi. Bu çözüm herhangi bir kod girişi veya işletim sistemi ayarı gerektirmiyor. Dolayısıyla herhangi bir Windows 7 kullanıcısı kolay bir şekilde aşağıdaki adımları takip edebilir.

Bu çözümün tek kötü yanıysa ‘geçici’ olmasından kaynaklanıyor. Eğer siz de Windows 7’de böyle bir hata yaşıyorsanız bilgisayarınızı her kapatmaya kalkıştığınızda aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor. İşte Windows 7’deki ilginç hata için önerilen geçici çözüm:

Yeni bir admin hesabı oluşturun. (Eğer bilgisayarınızda daha önce oluşturduğunuz başka bir admin hesabı varsa bunu da kullanabilirsiniz.)

oluşturun. (Eğer bilgisayarınızda daha önce oluşturduğunuz başka bir admin hesabı varsa bunu da kullanabilirsiniz.) Bu hesaba giriş yapın.

Şimdi kendi hesabınıza dönüş yapın.

Artık bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.

Resmi olmayan çözüm:

Yukarıdaki adımlar bilgisayarını kapatmak isteyen kullanıcılar için her seferinde yapıldığında biraz zahmetli olmaya başlayabilir. Dolayısıyla yine Reddit’te bir kullanıcı, aşağıdaki çözümü diğer kullanıcılara önerdi. Çözümü adım adım takip eden kullanıcılardan da olumlu geri dönüş alındı. İşte o çözüm: