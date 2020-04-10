Microsoft’un yeni tarayıcısı Edge, HTML5 Erişilebilirlik Testi’nde yüzde 100 uyumla önemli bir başarı kazandı. Edge’in geliştirici ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada erişilebilirlik uygulamalarının iyileştirilmeye devam ettiği açıklandı.

Microsoft’un yeni internet tarayıcısı Edge, HTML5 özelliklerinin hangilerinin erişilebilir olarak tarayıcıda kullanıldığının test edildiği HTML5 Erişilebilirlik Testi'nde yüzde 100 uyumla testi başarı ile geçmeyi başardı.

HTML5 Erişilebilirlik testinde engelli kişilerin tarayıcı kullanabilmeleri için tarayıcının erişilebilirlik teknolojilerini ne kadar kullanıp kullanmadığı kontrol ediliyor. Erişilebilir bir özellik, geliştiricinin ARIA veya geçici başka çözümlerle takviye etmek zorunda kalmadığı, yardımcı teknolojiye güvenen kişiler tarafından rahatlıkla kullanılabilmesi anlamına geliyor.

Farklı internet tarayıcılarının HTML5 erişebilirlik puanları

Microsoft’un Edge’i geliştiren ekibi, Edge Dev Twitter hesabından, Edge’in kazandığı bu başarıyı kutladı. Edge geliştiricileri, Arayüz Otomasyonu ve daha erişilebilir kontroller üzerinde çalışarak Edge’in erişilebilirlik desteğini iyileştirmeye çalıştıklarını açıkladılar.

Twitter’de Edge’in geliştirici ekibi tarafından paylaşılan HTML5 Erişilebilirlik Testi’nin sonuçlarının olduğu görsele bakıldığında bir detay dikkat çekecektir. Testte, Edge’in 80 nolu sürümü kullanılırken Chrome, Firefox ve Safari’nin eski sürümleri kullanılmış.

Microsoft’tan bu konuda yapılan açıklamada, tarayıcıları güncellemekten HTML5 Accessibility ekibinin sorumlu olduğu, kendilerinin amaçlarının rakiplerinin karşısındaki durumlarını göstermek değil, Chromium’a geçtikten sonraki erişilebilirlik konusunda Edge’deki iyileştirmeleri göstermek olduğu söylendi.