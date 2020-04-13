Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısının Windows 7 işletim sistemi için güncelleneceği son tarihi açıkladı. Buna göre yeni Edge, Windows 7'de 2021 yılının ortalarına kadar güncelleme alacak.

Microsoft'un Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ve macOS gibi masaüstü platformlarında kullanılabiliyor. Yazılım devi, diğer yandan desteğini sonlandırdığı Windows 7 için de tarayıcıyı en az 1 yıl daha desteklemeyi planlıyor.

Windows 7, ocak ayı itibarıyla emekliye ayrıldı ve artık güvenlik güncellemeleri almıyor. Ancak Microsoft, Edge tarayıcısı için 2021'in ortalarına kadar güncelleme desteğini sürdürecek. Bu önemli bir genişme çünkü Windows 7, artık desteklenmemesine rağmen hala geniş bir kullanıcı kitlesine sahip.

Yeni Edge Windows 7'de en az 2021 ortasına kadar destek alacak

Microsoft, Windows 7 için Edge tarayıcısını destekleyeceği tarih hakkında bir duyuru da yaptı. Yazılım devi açıklamasında, "Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 üzerinde Microsoft Edge'i 15 Temmuz 2021 tarihine kadar desteklemeye devam edeceğiz. Bu işletim sistemleri desteklenmiyor ve Microsoft, Windows 10 gibi desteklenen bir işletim sistemine geçmenizi tavsiye ediyor." ifadelerini kullandı.

Microsoft, Edge tarayıcısının Windows 7 için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri olmadan güvenlik risklerine karşı savunmasız olacağını belirtiyor. Elbette buradaki amaç, Windows 7 kullanıcılarına işletim sistemlerini Windows 10'a yükseltmek için yeterli zamanı vermek. Yeni Chromium tabanlı Edge, Windows 10'da yeni varsayılan tarayıcı olarak sunuluyor ve sistemdeki eski Edge sürümünün yerini alıyor.