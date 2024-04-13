Microsoft Copilot'ın Edge sürümünde, istediğimiz ayarı söyleyerek değişmesini sağlayabileceğiz.

Microsoft’un sunduğu Edge tarayıcısı her ne kadar Google Chrome seviyesinde bir yaygınlığa sahip olmasa da şirket tarafından sürekli desteklendiği için kendisine sadık bir kitleye sahip. Söz konusu şirket Microsoft olunca da yapay zekâ özellikleri kaçınılmaz oluyor. Şirket, güncel olarak Copilot’u bir de Edge üzerinde sunuyor.

Bilgisayar üzerinde gelen Copilot’un ChatGPT benzeri bir deneyim yaşattığını biliyoruz. Edge üzerinde ise bu araç, tarayıcı deneyiminizi zenginleştirecek özelliklerle geliyor. Aramak için daire içine alma gibi pratik araçlar sayesinde zamandan tasarruf edebiliyoruz. Fakat gelen son güncelleme, bu gibi özelliklerden daha çok işlevsel olacak bir özelliği getiriyor.

Copilot üzerinden Edge’in özellikleriyle oynayabileceksiniz.

Yer imleri çubuğunu görünür yapmak istediğiniz, çerezlere ulaşmanızın gerektiği, karanlık modu tarayıcının sağında solunda aradığınız, “Neymiş bu dikey sekmeler?” diye merak edip tarayıcı ayarlarında ilgili bölümleri aradığımız durumlara maalesef aşinayız. Copilot, bu tarz ayarları kendisi aracılığıyla yapmamızı mümkün kılacak.

Ayarlardaki profil bölümünde, en üstte yer alacak Copilot bölümünde “geçmiş”, “güvenlik” gibi birkaç hazır buton yer alacak. Bunun haricinde istediklerimizi de yan panelden açılan bir Copilot penceresi aracılığıyla kendisinden isteyebileceğiz. Güncel olarak masaüstünde Copilot’un tüm sistem ayarlarına erişimi yok. Bu da Edge üzerinde de benzer bir durumun olup olmayacağı konusunda şüphe uyandırıyor. Özellik şu an için Edge Canary sürümünde test ediliyor. Herkese ne zaman açılacağı ise belli değil.