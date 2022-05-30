Microsoft Edge’in tarayıcının yüklü olduğu cihazlarınız arasında herhangi bir dosyayı Edge üzerinden paylaşabileceğiniz bir sistem üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Gelin bu özellik neyin nesiymiş beraber bir göz atalım.

Microsoft, Edge tarayıcısı için Drop adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Drop ismi verilen bu özellik, AirDrop’a benzer bir şekilde Edge'in yüklü olduğu cihazlar arasında dosya ve not paylaşımı yapmaya yarıyor.

Yeni ortaya çıkan bu özellik, Edge tarayıcısının masaüstü sürümünde bir kenar yer alıyor ve sadece kendinizle mesajlaşabildiğiniz bir mesajlaşma uygulamasını andırıyor. Gelin özelliğin detaylarına ve ekran görüntülerine beraber göz atalım.

AirDrop’a oldukça benziyor: Microsoft Edge Drop

(Görüntüler teknoloji sitesi Neowin tarafından paylaşıldı)

Ekran görüntülerinin gösterdiğine bağlı olarak ister metin ister dosya eki olsun, Drop aracılığıyla hemen hemen her şeyi cihazlar arası transfer edebilirsiniz. Yani Drop’u bir tür bulut depolama alanı olarak kullanabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey ise dosya aktarımı yapmak istediğiniz cihazda Microsoft Edge kurmak.

Ekran görüntülerinden birinde Edge'in kullanıcının OneDrive hesabında şu anda ne kadar alan kullanıldığını gösterdiğini görebiliyoruz, bu da Drop üzerinden gönderilen dosyaların OneDrive'da canlı olduğunu ve depolama planınız için geçerli olduğunu gösteriyor.

Bu noktada, neden direkt OneDrive'ı kullanmadığınızı merak edebilirsiniz, ancak bu AirDrop ile veya Opera’nın My Flow’u ile aynı şey olmazdı. Burada direkt tarayıcı söz konusu. Drop şu anda yalnızca Canary kanalında bulunan en son sürümü çalıştıran Microsoft Edge Insider'lar tarafından kullanılabilir. Yani Canary kanalında olsanız bile özelliği henüz göremeyebilirsiniz.

Drop özelliğini hemen denemek isterseniz, Microsoft Edge'in en son Canary sürümünü indirmeyi deneyebilirsiniz. Siz Drop özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.