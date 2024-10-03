Microsoft, Edge'i daha da hızlı hâle getirecek yeni bir güncelleme için çalışmalara başladı. Bu güncelleme, özellikle de eski bilgisayara sahip olan kullanıcıları çok sevindirecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan, nispeten eski bilgisayar kullananları sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, Chromium tabanlı internet tarayıcısı Edge için yeni bir performans iyileştirmesi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Aslına bakacak olursak Microsoft, Edge'i hızlandırma çalışmalarına birkaç ay önce başladı. Bu bağlamda; yapılan çalışmalar ile Edge'in WebUI 2.0 entegrasyonuna başlandı. Bu önemliydi çünkü Microsoft, paylaştığı verilerle SSD'si olmayan ve 8 GB'den daha düşük kapasitede RAM'e sahip olan bilgisayarlarda yüzde 76'ya kadar yüksek performans sunmaya başladığını göstermişti. İşte şimdi bu çalışmaların kapsamı biraz daha genişletilecek.

WebUI 2.0 entegrasyonu, Edge ayarlarını da kapsayacak

Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre Edge, çok yakında yayımlanacak bir güncelleme ile ayarlar bölümü de WebUI 2.0 entegrasyonuna kavuşacak. Bu durum, tarayıcının genel performansında bir nebze daha iyileştirme yaşanmasına yol açacak. Böylelikle eski bir bilgisayara sahip olan kullanıcılar, Chrome gibi tarayıcıların hantal yapılarından kurtulma imkânı yakalamış olacaklar.

Microsoft Edge'in yeni güncelleme çalışmaları, henüz geliştirme aşamasında. Yani kullanıcıların daha da yüksek performans deneyimi yaşayabilmeleri için bir süre daha beklemeleri gerekecek.