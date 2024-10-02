Microsoft, Office 2024'ü resmen yayımladı. Şirketin tüm ofis uygulamalarını içeren paket, tek seferlik yapılacak ödeme ile kullanılabiliyor. Office 2024'ün bireysel fiyatı, yüksek gibi görünüyor olsa da hiç fena değil.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan bomba bir hamle geldi. Şirket, Microsoft 365'ten bağımsız olan "Office 2024"ü resmen duyurdu. Office 2024, Microsoft'a tek seferlik ödeme yapmak isteyen kullanıcılar için büyük avantaj sunacak gibi görünüyor.

Microsoft 365'i satın alan kullanıcılar, Word, Excel, PowerPoint ve OneNote gibi ofis uygulamalarına erişim hakkı kazanıyorlar. Ancak yıllık 2.299 TL'den başlayan bireysel paketi yenilemediğiniz zaman, söz konusu ofis uygulamalarına erişimizi kaybediyorsunuz. İşte Office 2024, yapacağınız tek seferlik alışveriş ile ofis uygulamalarına sınırsız erişim hakkı tanıyacak.

Office 2024 fiyatı biraz pahalı: Ancak...

Microsoft'un resmî internet sitesinden satın alabileceğiniz Office 2024, Türkiye'de "Office Ev 2024" ile "Office Ev ve İş 2024" olarak satılıyor. PC veya Mac için satın alabileceğiniz yazılım setinin Ev 2024 fiyatı 5.199,99 TL olarak açıklandı. Bu tutar aslında pahalı gibi görünüyor olabilir ancak bir kez satın aldıktan sonra ömür boyu kullanım imkânı sunulduğu gerçeğini atlamamak lazım. Microsoft 365'in 2,5 yıllık bireysel abonelik fiyatı yerine Office 2024'ü satın almak, hizmetten çok daha uzun süreli faydalanabilmenizi sağlayacak. Office Ev ve İş 2024 paketinin fiyatı ise 13.999,99 TL olarak açıklandı.

Office 2024, Microsoft'un ofis uygulamalarını en yeni özelliklerle kapsıyor. Ancak bu paket, sınırlı güncelleme alacak. Aslında paketin tek dezavantajlı yanı da bu. Tabii bunun ne kadar önemli olduğu da siz okurlarımıza kalmış bir şey. Bugün bilgisayarınıza Office 2013 bile yükleseniz, temel anlamda çok büyük eksikler yaşamazsınız...