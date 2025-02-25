Microsoft, Edge tarayıcısına RAM kullanımını sınırlandırma özelliği ekleyerek sistem performansını korumaya yönelik bir yenilik sundu.

Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir RAM yönetim özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, tarayıcının ne kadar sistem belleği tüketebileceğini belirleyebilecek.

Microsoft, tarayıcının bilgisayarı yavaşlatmamasını sağlamak adına Edge'e yepyeni bir özellik getirdi. Oyun oynarken RAM kullanımını sınırlama seçeneği, sistem performansını korumaya yardımcı olacak. İşte detaylar!

Edge'e RAM sınırlandırma özelliği geldi

Microsoft'un uzun süredir test ettiği RAM sınırlandırma özelliği artık Edge'in kararlı sürümünde kullanılabiliyor. Yeni eklenen kaynak yönetim paneli ile kullanıcılar, Edge’in kullanabileceği RAM miktarını belirleyebiliyor. Tarayıcıya ayrılacak bellek, 1 GB’a kadar düşürülebilir veya sistemin tamamına erişmesine izin verilebilir. Yeni özellik yalnızca genel kullanım için değil, oyun oynarken de aktif hale getirilebiliyor olacak. Kullanıcılar, tarayıcının RAM tüketimini yalnızca oyun esnasında azaltacak şekilde ayarlayabiliyor olacak. Böylelikle tarayıcı açık kalsa bile oyun performansı daha stabil kalabiliyor olacak.

Google Chrome'da bellek tasarrufu sağlayan özellikler bulunuyor ancak Edge’in yeni RAM sınırlandırma özelliği, kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sunuyor. RAM kullanımını manuel olarak belirleme seçeneği, özellikle çok sekme açıkken tarayıcının sistem performansına etkisini kontrol etmek isteyen kullanıcılar için avantaj sağlıyor.

Microsoft’un Edge için sunduğu RAM yönetim aracı, özellikle oyun oynayanlar ve sistem kaynaklarını verimli kullanmak isteyen kullanıcılar için önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, bellek yönetimini kendilerine en uygun seviyeye getirerek hem tarayıcı deneyimlerini hem de genel sistem performanslarını optimize edebilecekler.