Microsoft Edge, dolandırıcılık amaçlı tam ekran sayfalarını tespit eden yapay zekâ destekli scareware engelleyici özelliğini kullanıma sundu.

Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir güvenlik özelliği sunmaya başladı. Yapay zekâ destekli scareware engelleyici, kullanıcıları kötü amaçlı dolandırıcılık sitelerinden korumayı hedefliyor.

Yeni özellik bilgisayarda yerel olarak çalışan bir makine öğrenimi modeli sayesinde dolandırıcılık amaçlı tam ekran sayfalarını algılayarak müdahale edebiliyor olacak.

Dolandırıcılık sitelerine karşı otomatik önlem alacak

Scareware engelleyici, kullanıcıyı tam ekran açılan dolandırıcılık sitelerine karşı korumak için otomatik olarak devreye giriyor. Edge, bu tür bir sayfayı tespit ettiğinde tam ekran modunu kapatarak sayfanın sesini devre dışı bırakıyor ve kullanıcıya bir uyarı gösteriyor. Uyarı ekranında, ziyaret edilen sayfanın küçük bir önizlemesi yer alıyor. Kullanıcılar, bu siteyi Microsoft Defender SmartScreen hizmetine bildirerek güvenlik ağına eklenmesini sağlayabiliyor olacak.

Microsoft, bu özelliği ilk olarak kasım ayında düzenlenen Ignite etkinliğinde tanıtmıştı. Scareware engelleyici, şu anda Edge’in en son kararlı sürümünde önizleme olarak sunuluyor. Kullanıcıların bu özelliği aktif hale getirebilmesi için Edge’in gizlilik ayarlarından manuel olarak etkinleştirmesi ve tarayıcıyı yeniden başlatması gerekiyor.