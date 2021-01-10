Microsoft, İnternet Tarayıcısı Edge'e Yeni Özellikler Ekledi

Microsoft, internet tarayıcısı Edge'i daha kullanışlı hale getirmek için geliştirmeye devam ediyor. Şirket, son olarak tarayıcısına yeni özellikler ekledi. Peki, neymiş bu özellikler gelin hep birlikte bakalım.

Varsayılan internet tarayıcınız hangisi? Muhtemelen büyük bir çoğunluğun Google Chrome'dur, kalanların ise Mozilla Firefox, Opera ve Safari'dir. Muhtemelen çok az kişi Microsoft Edge'i varsayılan tarayıcısı olarak kullanıyordur. Hatta Microsoft Edge, çoğunlukla diğer tarayıcıları indirmek için kullanılır.

İşletim sistemi ve ofis yazılımları konusunda tartışmasız şekilde liderlik koltuğunda oturan Microsoft, tarayıcısının da bu makus talihini değiştirmek istiyor. Şirket, bunun için Edge tarayıcısına yeni özellikler ve işlevler kazandırmaya devam ediyor.

Microsoft, Edge'e yeni özellikler ekliyor

Edge'in PDF okuyucu özelliğinin çeşitli eksiklikleri bulunuyordu ve bu eksiklikler yavaş yavaş düzeltildi ve geliştirildi. Edge Canary'ye gelen son güncellemeyle birlikte herhangi bir kısayol düğmesine basmadan da PDF okuyucuda arama yapabilme özelliği geldi.

Tabii eklenen tek özellik PDF okuyucuyla ilgili değil. Ayrıca Edge'in kararlı sürümüne de yeni bir özellik eklendi. Şu an için sınırlı sayıdaki kullanıcıya sunulan bu özellik, geçmiş ve sekmelerin senkronize edilebilmesi seçeneği oldu. Yani olur da başka bir tarayıcıdan Edge'e geçmek isterseniz diğer tarayıcınızın geçmişini ve sekmelerini Microsoft Edge'e aktarabileceksiniz.

Internet Explorer ile yaşanan kötü deneyim sonrası birçok kullanıcı, Microsoft tarayıcılarını kullanma konusunda tereddüt yaşıyor. Microsoft ise tarayıcı cephesinde verdiği mücadelede henüz pes etmiş değil. Peki, bu tarayıcı ne kadar kullanılıyor? Global Stats verilerine göre Edge, tüm platformlarda %3,08 ve masaüstünde %7,43'lük bir pazar payına sahip. Üstelik yavaş da olsa pazar payını artırıyor.