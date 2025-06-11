Microsoft, tüm Windows kullanıcılarının acil olarak yüklemesi gereken bir güvenlik güncellemesi yayımladı. Bu güvenlik güncellemesi, 60'tan fazla güvenlik açığını kapatıyor. Açıklardan biri ise Türkiye'yle ilgili.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan tüm Windows kullanıcılarını ilgilendiren bir açıklama geldi. Şirket, "Haziran 2025" dönemine ait güvenlik güncellemelerini resmen yayımladı ve tüm kullanıcıların, bu güncellemeleri acilen yüklemeleri gerektiğini duyurdu. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre güncelleme, hepsi de kritik olan 66 güvenlik açığını kapatıyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre tüm güvenlik açıkları aynı derecede riskli değil. Ancak 10 tanesinin risk seviyesi oldukça yüksek. Hatta bunlardan 2 tanesinin aktif olarak istismar edildiği zaten biliniyor. Aktif olarak istismar edilen güvenlik açıklarından bir tanesi, rastgele kod yürütmeyi mümkün kılarken diğeri ise Microsoft Edge'de de bulunan "Chromium V8 JavaScript" motorundaydı. Bu güvenlik açığı, artık kullanımda olmayan Internet Explorer'ı bile etkiliyordu.

Türkiye'deki bir savunma sanayi şirketini hedef almışlar!

Microsoft'un Haziran 2025 güvenlik güncellemesi paketi ile kapattığı açıklardan bir tanesi, "CVE-2025-33053" olarak geçiyor. Bu güvenlik açığı, ülkemiz için çok önemli. Zira Check Point olarak isimlendirilen bir siber güvenlik firması, bu güvenlik açığı ile Türkiye'deki bir savunma sanayi şirketinin hedef alındığını ifade ediyor. Paylaşılan bilgilere göre bu firma, Ges Mühendislik. Ancak bu saldırının başarılı olup olmadığı bilinmiyor.

Endişe edeceğiniz bir durum yok

Microsoft'un açıklamalarının sizi endişelendirecek bir tarafının kalmadığını söyleyelim. Çünkü bilgisayarınız, Haziran 2025 güvenlik güncellemesini çoktan yüklemiş olabilir. Yine de manuel olarak kontrol etmek isterseniz "Windows Update" bölümüne girin. Eğer beklemede olan herhangi bir güncelleme yoksa sorun yok demektir.