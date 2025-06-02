Microsoft, Windows 11 ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama ile Windows 11'in sistem gereksinimlerinde bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, daha çok yapay zekâ ile ilgilenen kullanıcıları ilgilendiriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan Windows 11 ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Windows 11'in sistem gereksinimleri sayfasında bazı değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler, sıradan Windows 11 kullanıcıları için bir şey ifade etmiyor. Ancak yapay zekâ ile ilgilenen kullanıcılar için bu değişikliklerin göz önünde bulundurulması gerekecek.

Microsoft, bundan bir süre önce "Copilot+ PC" olarak isimlendirdiği yeni bir ürün serisine geçiş yaptı. Bu modeller, tahmin edebileceğiniz üzere hem yapay zekâ odaklı uygulamalara hem de diğer PC özelliklerine odaklanıyor. İşte sistem gereksinimleri sayfasında yapılan değişiklikler de bu modellerle ilgili.

Yeni nesil bilgisayarlarda Qualcomm Snapdragon X işlemci zorunluluğu kalktı

Microsoft, Windows 11'in sistem gereksinimleri sayfasında eskiden sadece Qualcomm Snapdragon X Plus ve Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcilerinden bahsediyordu. İşte güncellenen sayfada bu durum değişti. AMD Ryzen AI 300 serisi ile Intel Core Ultra 200V serisi işlemciler de Windows 11 ile çalışan Copilot+ PC ürünleriyle uyumlu hâle geldi.

Microsoft'un Windows 11 için yaptığı güncelleme şaşırtıcı değil. Çünkü ilk dönemlerde Copilot+ PC ürünleri için kullanılabilecek tek işlemci Qualcomm Snapdragon X serisiydi. AMD ve Intel'in yaptığı çalışmalarla bu durum değişti. Hâl böyle olunca kullanıcılar, Qualcomm'un yanı sıra Intel veya AMD işlemcilerle çalışan dizüstü bilgisayarları tercih edebilir hâle geldiler.