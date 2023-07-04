Anonymous Sudan adlı bir hacker grubu, Microsoft'u hacklediğini ve 30 milyon kullanıcının bilgilerini ele geçirdiğini öne sürdü. Microsoft, konu hakkında açıklama yaptı.

2022 yılında teknoloji şirketlerinin toplu hacklenmesi olayından etkilenen şirketler arasında yer alan Microsoft, geçtiğimiz günlerde yeni bir saldırı iddiasıyla gündeme geldi. “Anonymous Sudan” adlı hacker grubu, Microsoft’u hacklediğini ve 30 milyondan fazla Microsoft hesabının bilgilerini ele geçirdiğini öne sürdü.

Söz konusu kullanıcı verilerinde Microsoft hesaplarının e-posta adresleri ve şifrelerinin yer aldığı ifade edildi. Grup, ele geçirdiğini iddia ettiği verileri 50 bin dolardan da satışa çıkardı. Ayrıca bir kanıt olarak 100 hesaptan oluşan örnek bir parça yayınladı.

Microsoft, hack iddiasını yalanladı:

BleepingComputer’a konuşan Microsoft sözcüsü, sistemlerinde yaptıkları analizlerde veri sızıntısına dair herhangi bir kanıt bulamadıklarını paylaştı. Bu açıklamanın dışında yeni bir açıklamaya yer verilmedi.

Anonymous Sudan, Microsoft’un bu açıklamasına dair bir ‘uyarı’ paylaşmıştı:

Microsoft’u hacklediğini iddia eden grup, verileri satışa çıkardığı sayfada şirketin bu hacklenmeyi muhtemelen reddedeceğine dair de bir not düşmüştü.

Şu an için hangi tarafa güvenmemiz gerektiği net değil. Aynı zamanda grubun eline geçirdiğini söylediği verilerin gerçek olup olmadığı veya yeni veriler olup olmadığı bilinmiyor. Grubun veriler için biçtiği 50 bin dolarlık fiyat da 30 milyon kullanıcı göz önüne alındığında fazlasıyla ucuz kalıyor.